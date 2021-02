The Walking Dead Akan Hadir dalam Game Serupa Pokemon GO

TEMPO.CO, Jakarta - Kabar mengenai game seluler adaptasi serial horor The Walking Dead diumumkan sejak tahun lalu. Situs Gamespot pada akhir pekan lalu melaporkan game bernama The Walking Dead: Our World menawarkan cara bermain serupa dengan Pokemon GO.

Baca: Game The Walking Dead Akan Hadir di Ponsel Android

Game ini akan menggunakan teknologi augmented reality (AR), di mana para zombie dari serial Walking Dead akan mendatangi dan mengerumuni pemain. Tugas para pemain adalah mengalahkan zombie-zombie bersama dengan para karakter dari serial itu, seperti Daryl, Michonne, dan Rick.

Sama dengan Pokemon GO, The Walking Dead: Our World akan menggunakan bantuan aplikasi peta virtual pada permainannya. Para pemain akan bermain dengan berkeliling dari satu area ke area lain dengan bantuan data lokasi dari Google Maps.

"Dengan Google Maps, kami dapat mengandalkan penyediaan data lokasi terbaru, yang berarti ketika bangunan atau jalan baru dibangun, kami akan memilikinya di game kami," kata Teemu Huuhtanen, CEO Next Games, pengembang game ini.

Dilansir IGN, dalam game ini, para pemain juga dapat bekerja sama dengan pemain lain. Kerja sama tersebut dapat dilakukan untuk menjalankan tantangan mingguan.

The Walking Dead: Our World akan dirilis pada 12 Juli 2018 pada perangkat bersistem operasi iOS dan Android. Sudah siap bertarung melawan zombie?

Simak artikel lain tentang The Walking Dead dan Pokemon GO di kanal Tekno Tempo.co.

GAMESPOT | IGN | MUHAMMAD ABI MULYA