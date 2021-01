HMD Global Umumkan Ponsel Fitur Nokia 125 dan Nokia 150

TEMPO.CO, Jakarta - HMD Global telah mengumumkan ponsel fitur terbarunya dengan motto “built for the everyday”, Nokia 125 dan Nokia 150. Keduanya ponsel layar 2,4 inci yang terjangkau, tersedia di pasar tertentu dengan harga rata-rata US$ 24 (Rp 357 ribu).

"Ponsel berfitur tetap menjadi pilihan populer bagi konsumen dan bisnis dan kami tahu bahwa desain ergonomis penting bagi pelanggan kami. Jadi, kami telah mengembangkan faktor bentuk baru untuk kategori ini, dengan desain yang memaksimalkan kegunaan,” ujar Juho Sarvikas, Chief Product Officer of HMD Global, sebagaimana dikutip Phone Arena, Selasa, 12 Mei 2020.

Sarvikas mengatakan kedua ponsel ini menawarkan pengalaman yang sederhana namun sangat andal - dengan Nokia 150 mengemas fitur multimedia dan baterai yang memungkinkan pengguna berbicara sepanjang hari dan malam, sementara waktu stand-by berlangsung selama berminggu-minggu.

Dengan desain yang lebih panjang untuk mengakomodasi tombol-tombol yang lebih besar untuk navigasi yang lebih mudah, panggilan dan SMS, Nokia baru ini diharapkan tampil mengesankan dengan daya tahan baterai, yang dijanjikan berlangsung selama berminggu-minggu dengan sekali pengisian daya.

Tercatat juga radio FM nirkabel, dan yang paling penting, fakta bahwa keduanya memiliki permainan Snake klasik.

Nokia 125 digambarkan memiliki desain yang ergonomis dan sentuhan akhir yang tahan lama untuk kehidupan sehari-hari. Selain daya tahan baterai yang telah disebutkan di atas, telepon ini memiliki penyimpanan untuk 2.000 kontak dan 500 pesan SMS.

Nokia 150 memiliki fitur tambahan seperti Bluetooth, pemutar MP3 dan penyimpanan 32GB untuk lagu dan foto yang diambil dengan kamera VGA-nya, yang juga dilengkapi flash. HMD mengatakan bahwa seperti halnya 125, Nokia 150 juga tahan lama dan ergonomis, dengan eksterior polikarbonat.

