Huawei Gandeng Erajaya Buka Preorder Huawei P40 dan P40 Pro Plus

TEMPO.CO, Jakarta- Huawei Consumer Business Group (CBG) Indonesia bekerja sama dengan Erajaya Group untuk membuka preorder smartphone terbarunya Huawei P40 dan P40 Pro Plus di Indonesia. Konsumen bisa melakukan pemesanan ponsel pintar itu melalui eraspace.com, outlet Erafone dan Huawei Experience Store.

Deputy Country Director Huawei Consumer Business Group Indonesia Lo Khing Seng menerangkan kehadiran P40 dan P40 Pro Plus sudah dikenalkan secara global pada Maret kemarin. “Huawei P40 Pro mendapatkan respons positif, kami senang dapat membawa seluruh seri P40 ke Indonesia,” ujar dia, dalam keterangan tertulis, Senin, 15 Juni 2020.

Preorder Huawei P40 Pro plus dimulai dari 12-26 Juni 2020, sedangkan untuk Huawei P40 berlangsung dari 12-19 Juni 2020. Konsumen yang melakukan preorder duo ponsel Huawei P40 akan mendapatkan berbagai program promosi menarik.

Promo untuk Huawei P40 Pro Plus dibanderol seharga Rp 18,499 juta, ada diskon Rp 1 juta dengan cicilan 0 persen hingga 24 bulan, menggunakan Kartu Kredit BCA, Bank Mandiri, digibank by DBS, dan PermataBank. Kemudian, gratis Gentle Monsters x Huawei Smart Eyewear senilai Rp 6,999 juta, bonus point 150.000, plus bonus 4X eraclub point (Premium Member) atau 2X (Basic Member).

Sedangkan Huawei P40 dihargai Rp 9,999 juta, dengan diskon Rp 500 ribu, tambahan Diskon Rp 500 ribu dengan cicilan 0 persen hingga 24 bulan menggunakan Kartu Kredit BCA, Bank Mandiri, digibank by DBS, dan PermataBank. Gratis Huawei FreeBuds Lite dan Huawei Band 3e senilai Rp 1,650 juta, bonus point 100.000, plus bonus 4X eraclub point (Premium Member) atau 2X (Basic Member).

Menurut Khing Seng, setiap produk memiliki keunikannya sendiri yang dilengkapi dengan teknologi inovatif khas dari Huawei. “Seri P adalah bukti dari upaya berkelanjutan kami untuk merevolusi fotografi ponsel cerdas. Dengan seluruh seri yang sekarang tersedia untuk pasar Indonesia, kami berharap kami dapat memenuhi kebutuhan pengguna kami,” kata Khing Seng.

“Kami yakin, konsumen di Indonesia akan semakin tertarik dengan kehadiran P40 Pro Plus dan P40 yang mengusung #VisionaryPhotography dan mulai hari ini, kami membuka preorder produk yang luar biasa ini di jaringan toko Huawei Experience Store, Outlet Erafone, dan eraspace.com dengan berbagai promosi menarik yang sayang untuk dilewatkan,” tutur CEO Erajaya Hasan Aula.