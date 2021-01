Ratatouille: The TikTok Musical Raih Rp 14 Miliar Lebih dari Penjualan Tiket

TEMPO.CO, Jakarta - Ratatouille: The TikTok Musical memperoleh lebih dari US$ 1 juta (Rp 14 miliar) dalam penjualan tiket dari stream New Year’s Day virtualnya, menurut The Hollywood Reporter dan tweet dari akun Twitter resmi produksi, sebagaimana dilaporkan Business Insider, 2 Januari 2020.

Proyek itu dimulai sebagai serangkaian video buatan pengguna di TikTok, diambil oleh perusahaan produksi teater Seaview Productions dan diubah menjadi musik skala Broadway yang dibintangi oleh talenta pemenang penghargaan Tony dan orkestra Broadway Sinfonietta.

Sebagian hasil dari acara amal itu akan disumbangkan ke The Actors Fund, sebuah badan amal yang mendukung para artis dan pekerja hiburan lainnya yang telah terpukul keras oleh penutupan teater selama pandemi virus corona. Tempat-tempat Broadway ditutup pada 12 Maret 2020, dan kemungkinan kecil untuk dibuka kembali hingga 30 Mei 2021.

Berdasarkan film Pixar "Ratatouille," musikal Seaview mencakup 12 lagu bertema tikus dan memasak yang dibawakan oleh aktor seperti Wayne Brady, Tituss Burgess, Andrew Barth Feldman, André De Shields, dan Ashley Park.

Pertunjukan tersebut awalnya diuji dalam serangkaian posting TikTok di mana pengguna membuat penampilan musik mereka sendiri dari adegan dari film tersebut. Salah satu pencipta, Jess Siswick, bahkan merancang sebuah playbill untuk musikal itu yang akhirnya diubah menjadi Playbill resmi proyek.

TikTok telah menjadi pusat penghubung bagi artis musik dan artis lainnya selama setahun terakhir karena banyak acara tatap muka telah ditutup selama pandemi. Orang tidak perlu melihat lebih jauh dari Billboard 100 atau Spotify Viral 50 untuk melihat bagaimana tren TikTok telah meninggalkan jejak di industri hiburan dalam beberapa bulan terakhir.

Lagu artis dapat naik daun di TikTok dengan cepat dan tidak terduga, seperti yang terjadi pada "Break My Stride" karya Matthew Wilder dan "Dreams" Fleetwood Mac yang muncul kembali ke dalam budaya pop tahun lalu setelah mendapatkan popularitas di aplikasi itu.

Dalam kasus lain, pemasar atau artis mencoba membuat lagu populer dengan memanfaatkan mode TikTok yang ada, membuat lagu asli, atau mengadaptasi lagu untuk format video pendek TikTok dan mempekerjakan influencer untuk mempromosikannya.

Dalam kasus "Ratatouille: The Musical", grup tersebut mampu menggabungkan konsep kelahiran TikTok menjadi pertunjukan streaming berskala penuh dalam hitungan minggu.

"Acara ini benar-benar menyoroti banyak pencipta TikTok, dan kami sangat senang kami mendapat pengakuan ini," Christopher Routh, perancang set proyek, mengatakan kepada New York Times. "Kami dapat mengambil konten kami dan melakukan sesuatu yang baik dengannya, tidak hanya mengumpulkan uang untuk pertunjukan tetapi juga memastikan bahwa Broadway kembali lebih kuat dari sebelumnya."

