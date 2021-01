PlayStation 5 Hitam Rilis Pekan Ini, Minat?

TEMPO.CO, Jakarta - Sejak Sony mengeluarkan tampilan pertama PlayStation 5 (PS5), penggemar telah meminta konsol PS5 hitam untuk dirilis. Jika Anda salah satunya, Anda sebaiknya bersiap untuk memilihnya, karena keindahan ini akan mulai dijual pada 8 Januari.

Perlu diperhatikan bahwa konsol ini tidak dibuat oleh Sony. Sebaliknya perangkat itu adalah konsol PS5 khusus yang ditawarkan oleh SUP3R5, yang telah meluangkan waktu untuk mengubah konsol PS5 standar (atau PS5 Digital) menjadi desain baru yang terinspirasi PS2.

Jadi sekarang semua bagian putih dari konsol dan pengontrol DualSense yang menyertainya menjadi berwarna hitam, ditambah dengan sisipan khusus yang meniru logo PlayStation klasik dari masa lalu.

Kelemahannya adalah harganya lebih mahal dan harga mulai dari US$ 649 untuk edisi digital PS5. Jika Anda menginginkannya dengan drive disk, Anda akan dikenakan biaya US$ 749. Sebagai perbandingan, kedua konsol biasa berharga US$ 399 dan US$ 499, masing-masing.

SUP3R5 juga hanya memiliki 304 konsol, jadi Anda harus cerdas (dan beruntung) untuk mendapatkan salah satunya dengan asumsi Anda bersedia membayar premi ekstra untuk itu. Jika Anda hanya ingin merasakan PS5 hitam, pengontrol 500 DualSense tersedia secara terpisah, jadi Anda mungkin lebih beruntung memilih salah satunya. Harganya US$ 99 (naik dari US$ 69).

Perlu disebutkan bahwa proses kustomisasi membatalkan garansi pengontrol, karena perlu dibongkar sepenuhnya. Konsol PS5 tidak memiliki masalah itu, karena mereka hanya mengganti pelat eksterior, tetapi ingatlah itu sebelum Anda memutuskan untuk membeli.

Tentu saja, seperti pekerjaan kustom pihak ketiga lainnya, Anda membeli dengan risiko Anda sendiri. Sony jelas tidak menyetujui perusahaan lain yang mengubah perangkat kerasnya, seperti saat perusahaan itu menutup pengecer yang menjual faceplates PS5 khusus tahun lalu.

Konsol PS5 hitam mulai dijual pada 8 Januari di SUP3R5, dan akan dikirim pada akhir musim semi. Tidak ada waktu persis yang disebutkan, jadi jika Anda ingin membeli satu pastikan untuk bangun lebih awal (waktu Timur) dan terus check-in.

Sumber: TOM'S GUIDE