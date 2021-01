Kamera Mirrorless Canon EOS M50 Mark II Dirilis, Harga Body Rp 10,5 Juta

TEMPO.CO, Jakarta - Canon melalui PT Datascrip sebagai distributor meluncurkan kamera mirrorless Canon EOS M50 Mark II sebagai penerus dari generasi sebelumnya, Canon EOS M50.

Kamera yang didesain dengan bentuk ringkas dan mudah digunakan ini ditujukan kepada pengguna yang ingin membuat konten media sosial seperti YouTube.

Director of Canon Business Unit PT Datascrip Monica Aryasetiawan menerangkan EOS M50 II memiliki fungsi yang serba guna. “Canon EOS M50 II memberikan keleluasaan bagi penggunanya dalam berkreasi menghasilkan foto yang indah dan video berkualitas 4K,” ujar dia dalam keterangan tertulis, Kamis, 7 Januari 2021.

Ditenagai prosesor DIGIC 8 dan sensor CMOS APS-C 24,1 MP, kamera ini dapat merekam video beresolusi 4K dengan kualitas gambar detail dan warna yang lebih hidup. Selain itu, Canon EOS M50 Mark II ini juga telah memperbarui teknologi Dual Pixel CMOS AF dan Eye Detection AF sehingga memiliki kecepatan fokus dan akurasi tinggi pada subjek.

Canon EOS M50 Mark II telah dibekali dengan fitur Eye Detection AF yang disempurnakan sehingga mudah mendeteksi dan mendapatkan fokus pada mata dan wajah subjek, bahkan pada jarak yang jauh.

Fitur Eye Detection AF ini juga bisa digunakan pada mode Servo AF untuk pengambilan foto dan juga pada mode Movie Servo AF ketika merekam video, sehingga ekspresi natural subjek tetap dapat ditangkap meski dalam kondisi bergerak.

“Dengan fitur video dan fitur live streaming yang telah disempurnakan, pengguna dapat dengan cepat dan mudah untuk mengunggah serta membagikan konten video ke platform media sosial kapan pun dan di mana pun,” kata Monica.

Canon EOS M50 Mark II memiliki kecepatan continuous shooting hingga 7,4 fps pada mode Servo AF dan 10 fps pada mode One-Shot AF saat pemotretan secara LiveView, sehingga pengguna bisa memotret subjek yang bergerak cepat, seperti anak yang sedang bermain di taman atau hewan peliharaan yang bergerak aktif.

Tampilan bingkai AF pada EVF atau layar LCD pada kamera ini juga ditingkatkan. EOS M50 Mark II merupakan kamera EOS pertama yang menggunakan secara penuh touch-sensitive display dengan fitur baru Tap AF sehingga pengguna dapat langsung memindahkan fokus dari satu orang ke orang lain hanya dengan mengetuk layar.

Dipasang Movie digital IS, dapat mengurangi guncangan untuk rekaman yang lebih stabil. Ditambah algoritma kontras AF yang ditingkatkan pada kamera ini, pengguna juga dapat menikmati stabilitas AF saat perekaman video 4K, membuat perekaman film menjadi lebih lancar dan minim guncangan meski saat perekaman tanpa menggunakan tripod/genggaman tangan saja.

Canon EOS M50 Mark II juga memiliki teknologi movie digital zoom (sekitar 3-10x) di bagian tengah layar selama proses shooting, yang dapat dikombinasikan dengan zoom optik pada lensa zoom untuk pengambilan gambar secara close-up. Kamera juga memiliki mode perekaman video vertikal/portrait untuk memudahkan para penggunanya dalam membuat konten di media sosial, seperti Instagram.

Canon EOS M50 Mark II sudah terintegrasi dengan aplikasi EOS Webcam Utility sehingga pengguna dapat menjadikan kamera ini sebagai Webcam dan memudahkan pengaturan pada kamera saat terhubung dengan perangkat PC/laptop. Daya tahan baterai kamera ini juga telah ditingkatkan hingga 70 kali lebih banyak dari seri sebelumnya, membuat pengguna dapat mengambil foto hingga 305 kali dengan satu kali pengisian baterai.

Untuk harga, Canon EOS M50 Mark II (body) dibanderol Rp 10,5 juta, Canon EOS M50 Mark II kit 15-45mm IS STM seharga Rp 12 juta, dan paket Canon EOS M50 Mark II kit 15-45mm IS STM/55-200mm IS STM dilabeli Rp 15,9 juta.