OPPO Reno5 Ludes Terjual 3 Menit dalam Program Flash Sale

TEMPO.CO, Jakarta - OPPO Indonesia resmi meluncurkan OPPO Reno5, Selasa sore, 12 Januari 2021, dan pada pukul 21.00-23.59 WIB, merek asal Cina itu langsung menggelar program flash sale (penjualan kilat) perangkat tersebut di toko online Shopee yang ludes dalam tiga menit.

PR Manager OPPO Indonesia Aryo Meidianto menerangkan konsumen sangat antusias dalam penjualan kilat perangkat ini hingga Reno5 habis terjual sebelum waktu yang ditetapkan berakhir.

“Terima kasih atas sambutan luar biasa kepada perangkat Reno5. Perangkat ini habis terjual 400 unit dalam sesi penjualan kilat di shoppe hanya dalam 3 menit,” ujar dia dalam keterangan tertulis, Rabu, 13 Januari 2021.

Dalam program flash sale tersebut OPPO menyediakan kuota perangkat dengan warna fantasy silver dan starry black, dan tidak memberikan informasi harga spesialnya, tapi setiap konsumen memiliki beberapa bonus limited 3in1 Gitbox dan fasilitas direct shipping on the next day.

Unit Reno5 akan langsung dikirimkan pada keesokan hari untuk pemesan dalam satu wilayah, dan membutuhkan waktu antara dua-tiga hari untuk luar kota. Konsumen yang mengikuti sesi penjualan kilat ini menjadi konsumen pertama yang memiliki perangkat Reno5 sebelum dijual bebas pada 22 Januari 2021 mendatang.

Dari segi harga, Reno5 diumumkan dibanderol seharga Rp 4,999 juta. Perangkat Dibekali chip Snapdragon 720G, dan didampingi dengan kapasitas RAM 8 GB, serta memori internal 128 GB yang bisa diperluas hingga 256 GB. “Tidak perlu khawatir, mulai hari ini konsumen dapat melakukan pemesanan pada situs yang sama hingga 21 Januari mendatang,” kata Aryo.

Reno5 hadir dengan membawa keunggulan baru terutama pada videografi dengan kehadiran fitur AI Mixed Portrait, AI Highlight Video dan Dual-view video. Ponsel ini juga membawa prosesor Qualcomm Snapdragon 720G dengan kombinasi 8GB RAM yang membuat sistem operasi ColorOS 11.1 dapat berjalan dengan mulus pada perangkat ini.

OPPO juga melengkapi perangkat ini dengan Near-Field-Communication (NFC) untuk mendukung fungsi aplikasi pembayaran digital secara nirkontak. Selain itu, OPPO meningkatkan kemampuan charging dengan 50W Flash Charge, pengisian juga bisa dilakukan dengan VOOC 4.0, SuperVOOC, PD 2.0 dan Qualcomm Quick Charge 2.0, untuk baterainya 4.310 mAh.