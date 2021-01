Samsung Rilis Galaxy S21, S21 Plus, S21 Ultra: 5G dan Didukung Snapdragon 888

TEMPO.CO, Jakarta - Samsung meluncurkan keluarga Galaxy S21 pada hari Kamis, 14 Januari 2021. Tiga model baru itu adalah Galaxy S21, Galaxy S21 Plus, dan Galaxy S21 Ultra. Masing-masing dengan layar lebih besar dari seri sebelumnya.

Baca:

Spek dan Harga Samsung Galaxy S21 Bocor Sebelum Rilis Malam Ini

Semua perangkat mendukung jangkauan jaringan 5G yang sekarang tersedia di AS dan merupakan perangkat pertama yang didukung oleh prosesor Snapdragon 888, andalan baru Qualcomm yang diumumkan bulan lalu.

Samsung tetap menjadi pembuat ponsel terbesar di dunia dengan 22,7 persen pasar, menurut angka terbaru dari IDC. Sebagian besar penjualannya berasal dari model berbiaya rendah, tetapi Samsung bersaing dengan Apple di AS dengan ponsel kelas atas seri Galaxy S dan Galaxy Note.

Ponsel Galaxy S21 memiliki layar yang lebih baik, masa pakai baterai yang lebih baik, dan kamera yang lebih baik daripada ponsel Galaxy S20 tahun lalu, menurut Samsung.

Samsung Galaxy S21 Ultra dengan S Pen. Kredit: Samsung

Kameranya dapat mengambil gambar yang diperbesar lebih jelas dan memiliki sensor yang lebih baik untuk mengambil gambar di malam hari. Samsung juga tampaknya menangani masalah dengan kamera Galaxy S20 Ultra tahun lalu, yang tidak fokus dengan baik.

Untuk pertama kalinya di ponsel Galaxy S, versi Ultra kelas atas juga mendukung stylus S Pen Samsung, yang sebelumnya hanya berfungsi dengan ponsel Galaxy Note. Namun Anda perlu membeli casing khusus untuk menyimpannya.

Galaxy S21 adalah yang terkecil, dengan layar 6,1 inci. Galaxy S21 Plus memiliki layar 6,7 inci yang lebih besar. Galaxy S21 Ultra memiliki layar terbesar dengan lebar 6,8 inci.

Ponsel Samsung dikenal dengan tampilan yang bagus. Ponsel tahun lalu memiliki dua mode: mode yang sangat tajam atau pengaturan yang sedikit kurang tajam, tetapi dengan kecepatan refresh yang halus yang bagus untuk menggulir situs web, bermain game, dan lainnya.

Tahun ini, Anda dapat melakukan keduanya dengan model Ultra: pertahankan kecepatan refresh yang tinggi untuk kelancaran sekaligus menjaga resolusi tinggi untuk video, game, dan teks yang lebih tajam.

S21 Ultra juga memiliki kamera yang lebih baik daripada versi lainnya, setidaknya di atas kertas. Ponsel ini memiliki kamera depan yang lebih tajam dan empat kamera tambahan di belakang, dibandingkan dengan tiga pada S21 dan S21 Plus, termasuk dua lensa zoom, lensa ultra-lebar dan lensa sudut lebar. Galaxy S21 dan S21 Plus tidak memiliki lensa zoom tambahan. Ultra juga mendukung zoom hingga 100x versus zoom 30x pada model lain.

Galaxy S21 akan mulai dari US$ 799,99 dan Galaxy S21 Plus mulai dari US$ 999,99. Galaxy S21 Ultra mulai dari US$ 1.199,99. Semua ponsel sekarang tersedia untuk preorder dan akan dirilis pada 29 Januari.

Sumber: CNBC