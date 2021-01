Galaxy S21 Ikuti iPhone 12 Tak Sertakan Charger, Ini Alasan Samsung

TEMPO.CO, Jakarta - Samsung tak menyertakan kepala pengisi daya, head charger, dalam setiap kotak pembelian ponsel Galaxy S21 yang baru saja meluncur pertengahan bulan ini. Minus charger ini termasuk di Indonesia.

Manajer Pemasaran Produk Samsung Mobile, Samsung Electronics Indonesia, Taufiqul Furqan, mengatakan langkah ini merupakan komitmen mereka terhadap keberlanjutan lingkungan hidup. Alasan yang sama yang pernah diungkap saat Apple merilis iPhone 12 tanpa charger pada Oktober lalu.

"Ini salah satu upaya kami untuk mengurangi sampah elektronik," kata Taufiq saat jumpa pers online, Jumat sore 29 Januari 2021.

Di Indonesia, Taufiq menambahkan, Samsung sering menggelar program trade-in atau tukar tambah ketika meluncurkan produk baru, terutama untuk ponsel flagship. Menurut dia, selama ini konsumen hanya menjual ponsel tanpa kardus dan aksesoris yang menyertainya.

"Banyak orang yang masih menggunakan charger lama karena tidak ikut ditukar," kata Taufiq.

Lucky Sebastian, pengamat gawai dan pendiri komunitas Gadtorade, juga mengatakan bahwa banyak orang menggunakan pengisi daya yang sudah ada ketika mereka punya ponsel baru. Dia mengaku sering mendengar pernyataan "charger belum pernah dipakai" ketika anggota komunitasnya menjual ponsel bekas pakai.

Samsung baru memastikan absennya kepala charger ini di seri flagship. Belum diketahui soal ketiadaan charger di seri lainnya, termasuk seri Galaxy A dan Galaxy M.

Baca juga:

Xioami Mi 11 Dirilis Tanpa Kabel Charger, Mengekor iPhone 12

Meski pun dijual tanpa kepala charger, hanya memberikan USB Type C to C, Samsung Indonesia tidak khawatir pengguna akan kesulitan. Mereka sudah memperkenalkan USB Type C sejak 2017 lalu, pun ponsel Android keluaran terbaru sudah menggunakan kabel tipe tersebut.