Jalur SNMPN untuk Politeknik Dibuka Sampai 19 Maret

TEMPO.CO, Jakarta - Seleksi Nasional Masuk Politeknik Negeri (SNMPN) sudah dibuka sejak 11 Januari-19 Maret 2021. SNMPN merupakan seleksi jalur undangan yang diperuntukkan bagi siswa sekolah yang akan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi bidang vokasi atau politeknik dan politani negeri di seluruh Indonesia.

“Pola seleksi ini tertuang dalam sistem yang terpadu dan diselenggarakan secara serentak melalui seleksi prestasi akademik siswa selama mengikuti pendidikan di sekolah lanjutan tingkat atas,” tulis situs SNMPN.

Mulai tahun 2021 SNMPN hanya mengadakan proses pendaftaran untuk jenjang pendidikan Diploma 3 (D3). “Sedangkan jenjang pendidikan Sarjana Terapan atau Diploma 4 (D4) proses seleksi melalui SNMPTN yang diselenggarakan oleh LTMPT,” tulisnya.

Forum Direktur Politeknik Negeri se-Indonesia (FDPNI) pada 2014 menetapkan pola Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) jalur Penelusuran Minat dan Kemampuan Politeknik Negeri (PMDK- PN) dilakukan bersama dan diikuti oleh seluruh Politeknik Negeri se-Indonesia secara online. Ada sebanyak 38 Politeknik Negeri yang terlibat.

Hal ini dilaksanakan dengan berdasarkan pada UU No. 12 Tahun 2012, PP No. 66 dan PP No. 34 Tahun 2010.

Dari tahun ke tahun jumlah politeknik peserta jalur penerimaan ini meningkat. Hingga tahun 2021 tercatat sejumlah 44 politeknik yang mengikuti seleksi ini.

Sejak 2020, istilah PMDK-PN berganti nama menjadi Seleksi Nasional Masuk Politeknik Negeri (SNMPN). Meski terdapat perubahan penamaan, tapi mekanisme dan proses seleksi jalur ini masih sama seperti PMDK-PN dan diikuti pula oleh 44 politeknik negeri se-Indonesia.

Pendaftaran melalui jalur SNMPN tidak dikenakan biaya apapun karena semua biaya dibebankan pada anggaran pemerintah. Jalur SNMPN ini juga mengakomodir calon peserta/siswa yang diterima dan berasal dari keluarga ekonomi lemah, tapi mempunyai prestasi akademik tinggi sebagai peserta program Beasiswa Bidikmisi.

Informasi iengkap serta tata cara pendaftaran Jalur SNMPN bisa diakses pihak sekolah melalui situs https://snmpn.politeknik.or.id. Caranya dengan login menggunakan username dan password yang akan diberikan panitia kepada masing-masing sekolah dan mendaftarkan siswa-siswa terbaiknya.

Selanjutnya siswa-siswa tersebut akan diberikan usemame dan password yang dapat digunakan untuk memasukkan data secara on-line. Selain mengakses situs https://snmpn.politeknik.or.id peserta juga bisa menghubungi Politeknik Negeri yang tergabung dalam SNMPN ini.