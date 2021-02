Zyrex Confidante Dirilis, Laptop Always On Always Connected

TEMPO.CO, Jakarta - Zyrex menghadirkan laptop terbarunya, Zyrex Confidante, yang menyasar kalangan profesional muda di masa pandemi Covid-19 ini. Zyrex Confidante menggabungkan kelebihan dari sebuah smartphone ke dalam laptop.

Baca:

Zyrex Gelar Program Satu Siswa Satu Laptop

Pandemi telah membawa perubahan terhadap kehidupan sehari-hari. Protokol kesehatan diterapkan saat berinteraksi dengan yang lain, sekolah dan perguruan tinggi melakukan pembelajaran daring jarak jauh, serta bekerja dari rumah menjadi hal yang lumrah di dunia usaha.

Perubahan ini membuat semua orang harus beradaptasi dengan kondisi new normal. Begitu pula dengan profesional muda yang penuh energi, mobilitas tinggi, serta gaya hidup yang produktif sudah pasti tidak ingin produktifitas dan pengembangan diri Anda dibatasi oleh apapun.

Menyadari hal ini, zyrex menghadirkan laptop Confidante sebagai penerobos batasan yang dihadapi. “Dengan laptop Zyrex Confidante anda dapat beraktivitas seharian tanpa terganggu, satu laptop yang selalu 'on' dan setia menemani Anda,” ujar Timothy Siddik, CEO Zyrex, dalam konferensi video bersama jurnalis, Selasa, 16 Debruari 2021.

“Tidak perlu lagi mencari titik hotspot jaringan ataupun sambungan listrik, karena Zyrex Confidante dengan jaringan 4G LTE tertanam dan teknologi hemat baterai membuatnya Always On dan Always Connected,” tambahnya.

Zyrex Confidante menghadirkan pengalaman super maksimal dengan teknologi dari Qualcomm Snapdragon mobile compute platform dengan prosesor 8 core yang memiliki kecepatan mencapai 2.96 GHz dan didukung dengan Qualcomm Adreno 630 GPU, memori 8GB RAM DDR4, serta penyimpanan internal 128GB.

“Ini merupakan kategori baru dalam jajaran produk laptop dengan menggunakan teknologi yang mampu menggabungkan semua kelebihan dari sebuah smartphone ke dalam sebuah komputer. Teknologi dari Qualcomm Snapdragon mobile compute platform membuat laptop mampu bekerja seharian tanpa mengisi ulang baterai, dan selalu terhubung ke internet melalui 4G saat tidak ada jaringan WiFi,” ujar Shannedy Ong, Country Director, Qualcomm Indonesia.

Zyrex Confidante memiliki layar 12.3 inci LCD Crystal View IPS 2K, dibungkus dengan casing logam yang elegan, dan berat hanya 1,35 kilogram. Dengan keyboard super tipis yang dapat dilepas, pengguna dapat dengan mudah mengubah pekerjaan di manapun, dari PC menjadi tablet kreatif. Dengan pengalaman Pena & Windows Ink dan 1024 tingkat tekanan sensitif, mengubah perangkat ini menjadi tablet portabel.

Kejernihan dan ketajaman kamera depan 5MP memberikan pengalaman video call/conference lebih berkualitas, serta kamera belakang beresolusi 13MP dapat merekam momen berharga Anda, baik dengan sahabat maupun keluarga.

Masa pakai baterai yang bertahan sepanjang hari, membuat pengguna dapat senantiasa terkoneksi dengan jaringan 4G LTE berbasis kartu SIM dari operator seluler saat Anda dalam perjalanan. Perangkat ini juga dilengkapi dengan Wi-Fi 802.11 ac/b/g/n. Anda juga dapat menghubungkan semua perangkat pribadi melalui Bluetooth 5.0. Laptop Zyrex Confidante dibanderol seharga Rp 9,99 juta.