Catat, Wahana Perseverance NASA Siap Mendarat di Mars Sebentar Lagi

TEMPO.CO, Jakarta - NASA menyatakan wahana penjelajah Perseverance milik badan antariksa itu siap mendarat di Mars, Kamis, 18 Februari 2021.

Perseverance, yang diluncurkan musim panas ini sebagai bintang misi Mars 2020, akan mendarat pada Kamis di Kawah Jezero, sebuah delta kuno di permukaan Mars. Perseverance, atau singkatnya "Percy", akan menjelajahi medan Mars dan melakukan sejumlah penyelidikan sains.

Di antara tujuannya, Percy akan mengumpulkan sampel, menyebarkan helikopter pertama ke luar Bumi, dan mencari tanda-tanda kehidupan purba di planet keempat dari matahari itu.

"Perseverance bekerja dengan sempurna," kata Jennifer Trosper, wakil manajer proyek Perseverance di Jet Propulsion Laboratory NASA di California, dalam konferensi pers yang diadakan Selasa tentang status penjelajah itu dua hari sebelum pendaratan. "Pesawat luar angkasa fokus, tim fokus dan kami semua siap untuk mendarat," tambah Trosper.

Sebelum pendaratan, tim-tim di NASA mengirimkan seri perintah untuk entri, penurunan dan urutan pendaratan, yang dikenal sebagai EDL ke wahana itu, kata Trosper, yang memulai garis waktu untuk pendaratan.

Pesawat luar angkasa itu akan memasuki fase EDL resmi pada hari Kamis. EDL, fase terpendek namun paling intens dari keseluruhan misi, juga dikenal sebagai "teror tujuh menit".

Selama fase tujuh menit ini, pesawat ruang angkasa harus melambat dari hampir 12.500 mil per jam (20.000 kilometer per jam) menjadi nol mil per jam (0 km per jam) untuk mendarat di planet ini.

Personel NASA dengan penuh semangat mengantisipasi saat-saat melewati "tujuh menit teror" ini dan mendaratkan pesawat ruang angkasa itu dengan aman.

"Saya merasa luar biasa," ujar Trosper, yang telah mengerjakan lima misi penjelajah NASA, kepada Space.com tentang pendaratan itu. "Tidak ada jaminan dalam bisnis ini ... kami selalu berbicara tentang apa yang mungkin dilemparkan Mars kepada kami kali ini. Dan itu tidak pernah menjadi hal yang dilemparkan terakhir kali, jadi kami harus bersiap untuk itu.”

"Tapi," tambahnya, "tim melakukan pekerjaan dengan baik, pesawat luar angkasa itu solid. Saya memimpin program uji, saya merasa sangat yakin bahwa wahana itu akan melakukan hal-hal yang kami lakukan. Sekali lagi, tidak ada jaminan, tetapi saya merasa baik."

"Baik itu di Planet Merah, atau di sini di rumah di atas marmer biru kita, sains dapat menyatukan kita dan menciptakan solusi untuk tantangan yang tampaknya mustahil," kata Thomas Zurbuchen, administrator asosiasi sains NASA, selama konferensi pers.

Kendaraan penjelajah itu semakin dekat dengan Planet Merah, sekitar 125 juta mil (201 juta kilometer) jauhnya dari Bumi dan kurang dari 370.000 mil (595.000 km) dari Mars, kata Trosper. Anda dapat mengikuti pesawat luar angkasa saat mendekati planet dengan simulasi misi virtual NASA.

Dan tentu saja, Anda dapat mengikuti hari pendaratan itu sendiri pada 18 Februari. NASA akan memberikan liputan langsung tentang acara tersebut mulai pukul 14:15 EST (Jumat, 2.15 WIB). Anda dapat menontonnya langsung di Space.com, atas izin NASA, atau langsung di NASA TV di YouTube.

