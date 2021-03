SpaceX Batalkan Peluncuran Roket Falcon 9 Pembawa Satelit Starlink

TEMPO.CO, Jakarta - Roket veteran SpaceX, Falcon 9, mengalami kegagalan peluncuran beberapa menit sebelum lepas landas pada Minggu malam, 28 Februari 2021. Roket itu mencoba meluncurkan armada baru 60 satelit internet Starlink.

Pembalatan dilakukan secara otomatis, kurang dari 90 detik waktu peluncurannya dari Pad 39A NASA Kennedy Space Center, di Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat. Pengawas produksi SpaceX Andy Tran saat peluncuran berkomentar bahwa secara keseluruhan, roket dan muatannya dalam keadaan yang baik.

“Peluang peluncuran berikutnya adalah Senin, 1 Maret 2021, tepatnya pukul 8:15 Eastern time (20.15 WIB),” ujar dia, seperti dikutip Space.com, Minggu, 28 Februari 2021.

Pembatalan peluncuran pada Minggu malam itu adalah penundaan terbaru untuk misi Starlink khusus ini. Awalnya dijadwalkan terbang awal Februari, tapi ditunda karena masalah perangkat keras dan cuaca buruk.

Misi, yang disebut Starlink 17 itu, sekarang akan menjadi misi Starlink ke-20 SpaceX dan peluncuran keenam perusahaan pada tahun 2021. SpaceX saat ini memiliki lebih dari 1.000 satelit Starlink di orbit karena membangun megaconstellation yang mampu menyediakan jangkauan internet berkecepatan tinggi global.

Roket Falcon 9 untuk Starlink 17 mencakup pendorong tahap pertama yang sejauh ini telah terbang tujuh kali. Ini meluncurkan misi satelit Iridium-8 dan Telstar 18 Vantage, serta lima penerbangan Starlink terpisah.

Booster ini siap menjadi booster Falcon 9 ketiga yang terbang delapan kali, dan jika semuanya berjalan lancar, akan mendarat di kapal drone "Of Course I Still Love You" di Samudera Atlantik sehingga dapat dipulihkan. Roket Block 5 Falcon 9 SpaceX saat ini dirancang untuk terbang hingga 10 kali sebagai bagian dari program penggunaan kembali perusahaan untuk menurunkan biaya peluncuran.

Menurut Skuadron Cuaca ke-45 Angkatan Luar Angkasa Amerika Serikat, ada kemungkinan 70 persen cuaca bagus untuk peluncuran SpaceX pada Senin malam ini.

SPACE | FLORIDA TODAY