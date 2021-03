Samsung Dikabarkan Mulai Kembangkan Smartphone Lipat Ganda

Galaxy Z Fold 2 ditenagai chipset Snapdragon 865 Plus yang dipadu dengan kombinasi RAM 12 GB dan dua pilihan memori internal 256 GB serta 512 GB. Samsung belum mengatakan harga ponsel terbarunya ini. Diperkirakan, Galaxy Z Fold 2 harganya tak jauh berbeda dengan pendahulunya, Galaxy Fold yang dibanderol 1.980 dolar AS atau sekitar Rp28 juta. Samsung Electronics/Handout via REUTERS