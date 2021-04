Top 3 Tekno Berita Hari Ini: Kompensasi Terusan Suez, J-10 vs F-2, Mi Mix Fold

Foto udara proses evakuasi kapal kontainer Ever Given yang tersangkut di tepian pasir Terusan Suez pada tanggal 29 Maret 2021. Kapal Ever Given yang terdampar di jalur air paling sibuk tersebut mengganggu perdagangan global. Satellite image 2021 Maxar Technologies/Handout via REUTERS

TEMPO.CO, Jakarta - Top 3 Tekno berita hari ini dimulai dari topik tentang Otoritas Terusan Suez (SCA) Mesir akan meminta kompensasi sebesar lebih dari 1 miliar dolar AS (Rp 14,5 triliun) atas kerugian yang disebabkan oleh kandasnya kapal kontainer Ever Given di jalur air itu dan memblokir jalur navigasi selama enam hari, ungkap Kepala SCA Osama Rabie.

Berita terpopuler selanjutnya tentang dua jet tempur mewakili persaingan antara Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat Cina dan Angkatan Udara Bela Diri Jepang di Pasifik Barat, J-10 Vigorous Dragon Cina versus F-2 Jepang. Mana yang lebih unggul?

Selain itu, ponsel lipat Xiaomi pertama Mi Mix Fold, akhirnya resmi dirilis dalam acara Mega Launch, Selasa, 30 Maret 2021. Merek asal Cina itu memang sudah lama mengembangkan ponsel lipatnya, tapi Xiaomi tergolong lebih lambat dibandingkan Samsung, Huawei, dan Motorola.

Berikut tiga berita terpopuler di kanal Tekno:

1. Terusan Suez Minta Kompensasi Rp 14,5 Triliun Buntut Kandasnya Ever Given

Foto udara proses evakuasi kapal kontainer Ever Given yang tersangkut di tepian pasir Terusan Suez pada tanggal 29 Maret 2021. Kapal Ever Given yang terdampar di jalur air paling sibuk tersebut mengganggu perdagangan global. Satellite image ©2021 Maxar Technologies/Handout via REUTERS

Otoritas Terusan Suez (SCA) Mesir akan meminta kompensasi sebesar lebih dari 1 miliar dolar AS (Rp 14,5 triliun) atas kerugian yang disebabkan oleh kandasnya kapal kontainer Ever Given di jalur air itu dan memblokir jalur navigasi selama enam hari, ungkap Kepala SCA Osama Rabie.

Kompensasi atas kerugian dan kerusakan tersebut "akan mencapai lebih dari 1 miliar dolar AS," tutur Rabie kepada stasiun televisi lokal pada Rabu, 31 Maret 2021. "Ini adalah hak negara dan kami tidak akan melepasnya."

Kapal berbendera Panama yang memiliki bobot 224.000 ton itu kandas di jalur air Suez yang vital pada 23 Maret dan berhasil diapungkan kembali berkat upaya SCA yang bekerja sama dengan perusahaan Belanda, Boskalis, beserta tim tanggap daruratnya, SMIT Salvage, yang disewa oleh pemilik Ever Given.

2. Jet Tempur J-10 Cina vs F-2 Jepang, Mana Lebih Unggul?

Jet tempur J-10 Cina (kiri) vs F-2 Jepang. Kredit: Skyships Eng/Airplanemadness

Dua jet tempur mewakili persaingan antara Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat Cina dan Angkatan Udara Bela Diri Jepang di Pasifik Barat, J-10 Vigorous Dragon Cina versus F-2 Jepang. Mana yang lebih unggul?

J-10 Cina, jet tempur multi-peran modern pertama Cina, diperkenalkan pada tahun 2005. Varian yang lebih baik, J-10B, telah memasuki layanan. Sementara jet tempur multi-peran F-2 Jepang mulai beroperasi pada tahun 2000.

Pesawat tempur Mistubishi F-2 adalah hasil dari program FSX, proyek gabungan Jepang-Amerika untuk mengembangkan pesawat tempur multi-peran. F/A-18 Hornet dan F-16 Fighting Falcon diusulkan sebagai baseline, dengan F-16 akhirnya yang menang. Pada saat itu, program FSX menjadi kontroversial karena banyak pihak di Kongres AS takut mentransfer teknologi tempur canggih ke Jepang.

3. Beda Ponsel Lipat Xiaomi Mi Mix Fold dengan Samsung, Huawei, dan Motorola

Xiaomi Mi Mix Fold. Kredit: GSM Arena

Ponsel lipat Xiaomi pertama Mi Mix Fold, akhirnya resmi dirilis dalam acara Mega Launch, Selasa, 30 Maret 2021. Merek asal Cina itu memang sudah lama mengembangkan ponsel lipatnya, tapi Xiaomi tergolong lebih lambat dibandingkan Samsung, Huawei, dan Motorola.

Samsung sudah merilis beberapa ponsel lipat sejak 2019, dan yang terbaru dirilis tahun lalu yaitu Galaxy Z Fold 2. Sementara yang terbaru dari Huawei adalah Mate X2 yang baru dirilis Februari 2021 lalu. Begitu pula dengan Motorola yang merilis ponsel lipat generasi keduanya, yaitu Razr 5G pada 2020 lalu. Simak Top 3 Tekno Berita Hari Ini lainnya di Tempo.co.