Top 3 Tekno Berita Kemarin: Cuaca Ekstrem Hujan Lebat di Yogya, UFO

TEMPO.CO, Jakarta - Top 3 Tekno Berita Kemarin, Minggu 4 April 2021, berasal dari tiga subkanal berbeda. Yang pertama adalah artikel berita lingkungan mengenai hujan lebat dan angin kencang di Yogyakarta. Mirip yang terjadi awal Februari lalu, cuaca ekstrem pada Minggu siang-sore berdampak di tiga kabupaten/kota.

Artikel top kedua berasal dari subkanal digital yang mengangkat peristiwa penjualan perdana seri terbaru smartphone Xiaomi Mi 11 Pro dan Mi 11 Ultra. Seperti diumumkan di akun resmi perusahaan di Weibo, stok awal langsung ludes. Hitungan di menit pertama penjualannya itu langsung meraup 1,2 miliar Yuan atau setara Rp 2,6 triliun.

Berita sains mengisi slot terakhir, yakni artikel mengenai laporan Angkatan Laut Amerika Serikat yang berpapasan dengan sejumlah drone misterius diduga UFO. Alasannya, hingga kini tidak jelas sumber atau asal benda terbang itu. Sedang dari lokasinya, dirasa tak mungkin ada operator yang mampu mengoperasikannya sejauh itu hingga ke tengah lautan.

Berikut Top 3 Tekno Berita Kemarin, Minggu 4 April 2021, selengkapnya,

1. Dua Jam Hujan Lebat dan Angin Kencang Landa Yogya, Ini Dampaknya

Hujan lebat disertai angin kencang melanda wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Minggu, 4 April 2021. Hujan lebat yang berlangsung 2 jam lebih mulai pukul 13.00 WIB itu menimbulkan sejumlah dampak di tiga kabupaten/kota.

Kawasan jalan depan Jogja Expo Center (JEC) Yogyakarta tergenang setinggi 40 sentimeter karena hujan angin yang terjadi pada Minggu, 4 April 2021. TEMPO | Pribadi Wicaksono

Manajer Pusat Pengendalian Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY, Danang Samsurizal, mengatakan di Kabupaten Bantul, misalnya, tak kurang tiga kecamatan terdampak. Ketiganya meliputi Kecamatan Kasihan, Piyungan dan Banguntapan.

"Di Bantul selain pohon tumbang, hujan angin juga menyebabkan 2 rumah rusak, 2 jaringan listrik dan 2 akses jalan terputus, 1 tempat usaha terdampak, korban jiwa nihil," kata Danang dalam keterangannya.

2. Xiaomi Mi 11 Ultra dan Pro, Penjualan Menit Pertama Raup Rp 2,6 Triliun

Seri terbaru smartphone Xiaomi Mi 11 Pro dan Mi 11 Ultra menggebrak pasar di Cina. Penjualan perdananya, seperti diumumkan di akun resmi perusahaan di Weibo, sangat memuaskan karena stok awal langsung ludes. Hitungan di menit pertama penjualannya itu langsung meraup 1,2 miliar Yuan atau setara Rp 2,6 triliun.

Gambar desain spekulatif dari Xiaomi Mi 11 yang punya layar kecil di belakang. gsmarema.com

Stok awal ludes termasuk untuk kedua model ponsel tersebut. Xiaomi Mi 11 Pro dan Mi 11 Ultra menggunakan jeni chipset yang sama yaitu Snapdragon 888. Pun dengan layar display 6,81-inci 120Hz E4 AMOLED dan sensor kamera GN2 dari Samsung.

Kedua model juga memiliki spesifikasi yang sama untuk kapasitas baterai yakni 5.000 mAh dengan kecepatan isi ulang 67 W (dengan atau tanpa kabel).

3. Kapal Perang Amerika Laporkan Penampakan Drone Misterius, Pasukan UFO?

Sejumlah kapal perang Amerika Serikat yang berlayar di lepas pantai selatan California dilaporkan bertemu dengan kawanan drone misterius pada 2019. Angkatan Laut Amerika Serikat telah menyelidiki insiden tak biasa tersebut namun berujung kepada penjelasan yang jauh dari memuaskan.

Kapal perang Amerika USS Kidd. REUTERS

Pada malam 14 Juli 2019, kapal perang destroyer USS Kidd, USS Rafael Peralta, dan USS John Finn sedang berlayar sekitar 100 mil dari pantai Los Angeles ketika kru kapal dilaporkan melihat benda terbang yang aneh. Catatan kapal menyebut USS Kidd berpapasan dengan dua unmanned aerial vehicle (UAV)dan menyerukan kepada tim Ship Nautical Or Otherwise Photographic Interpretation and Exploitation (SNOOPIE) untuk menyelidikinya. Tim ini terdiri dari para pelaut yang dilengkapi dengan kamera yang mengambil gambar obyek yang dicurigai dan mungkin mengancam kapal.

Menurut catatan dari kapal USS Kidd pula, Peralta dan Finn melaporkan yang sama kepada tim SNOOPIE masing-masing. Krun Finn secara eksplisit mengumumkan melihat dua UAV. Sedang Kidd melihatnya berupa cahaya merah dan mengamati cahaya yang lain, putih, di atas dek tempat parkir helikopter.