Laju Internet Tersendat? Begini Cek Kecepatan Internet

TEMPO.CO, Jakarta - Melambatnya Internet bisa terjadi karena beberapa hal. Mulai dari jaringan di sekitar yang bermasalah, Internet Service Providernya yang memang lambat, atau gadget dan laptop kita yang bermasalah hingga faktor cuaca yang mengganggu laju Internet itu sendiri.

Untuk menyelesaikan masalah Internet melambat kita harus mencari penyebabnya terlebih dahulu dan kemudian memilih solusi yang akan kita ambil. Cek kecepatan Internet bisa dilakukan dengan cara menghitung kecepatan Internet lebih dulu. Sebelum menghitung, kita harus mengetahui beberapa hal terkait internet.

Seperti ukuran umum untuk menentukan bandwidth adalah bps (bit per second) bukan byte per second. Misalnya kita berlangganan 512 kbps (kilo bit per second). Nilai 1 Byte = 8 bit, sehingga 512 kbps = 64 kBps. Sehingga dengan besar bandwidth yang disewa sebesar itu kecepatan koneksi Internet yang kita peroleh dalam melakukan download adalah 64KBps.

Setelah mengetahui hal tersebut baru kemudian cek kecepatan Internet bisa dilakukan dengan cara yang dilansir dari uii.net.id.

1. Menggunakan Tooll Bandwidth Test seperti speedtest.net

Pengguna cukup membuka situs speedtest.net lalu tentukan server tempat yang akan diukur kecepatan internetnya. Setelahnya, baru muncul hasil atau nominal upload dan download.

2. Dengan Download File besar

Melakukan tes kecepatan internet dengan cara mencoba mengunduh file berukuran besar seperti film. Tujuannya untuk memantau kecepatan download dalam jangka panjang.

3. Menggunakan Software Bandwidth Meter

Menggunakan software yang bisa digunakan untuk mengukur kecepatan intenet seperti DU Meter.

Setelah mengukur kecepatan Internet kita bisa mengetahui penyebab laju internet tersendat. Langkah selanjutnya kita bisa mencari solusi atas masalah tersebut, mulai dari berpindah ke tempat yang memiliki jaringan yang bagus, menghubungi Internet Service Provider, mengubah Server DNS (Domain Name System), memperkuat Sinyal Pemancar Wi-Fi, atau mengatur penggunaan Internet sesuai batas kuota pada kecepatan tertentu.

Jika internet mengalami gangguan karena cuaca seperti server down maka cek kecepatan Internet pun tidak bisa membantu, hanya bisa menunggu sampai cuaca membaik kembali.

TEGUH ARIF ROMADHON