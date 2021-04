Mahasiswa FKGUI Juarai Simulasi Konferensi PBB, Apa yang Dikerjakannya?

TEMPO.CO, Jakarta - Viandra Salsabilla Arif Tjokroadiredjo, mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia (FKGUI) meraih penghargaan Juara 1 atau Best Delegate dalam ajang World Health Organization Groningen Model United Nations. Lomba diselenggarakan daring oleh The European International Model United Nations Society ada 11 Maret 2021.

Groningen Model United Nations (GrunnMUN) merupakan simulasi konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diadakan tahunan di Groningen, Belanda. Kriteria kemenangan umumnya berdasarkan pada kemampuan dasar MUN, meliputi riset, berbicara, bernegosiasi, dan penyusunan naskah serta kemampuan memecahkan masalah dan kepemimpinan.

Viandra mempresentasikan topik 'Health in Areas of Conflict' yang membahas tentang penyelesaian masalah akses kesehatan di area konflik dari sudut pandang Amerika Serikat. Strategi yang dilakukan untuk penyelesaian masalah ini adalah dengan penyusunan kerangka kerja yang efektif untuk distribusi suplai dan tenaga kerja kesehatan.

Selain itu juga penyelesaian dengan kerja sama yang proaktif dengan Non-Governmental Organization (NGO) dan pemerintah, serta penyempurnaan mekanisme Surveillance System for Attacks on Healthcare (SSA) dan mekanisme pendanaan World Health Organization (WHO).

Dewan juri pada simulasi konferensi ini adalah Board of Directors yang terdiri dari tiga orang--berasal dari Belanda dan Indonesia. Adapun peserta yang mengikuti perlombaan berjumlah 70 orang, dengan sekitar 20 orang untuk council WHO dari benua Asia, Eropa, dan Afrika pada acara Groningen Model United Nations 2021.

“Melalui kompetisi ini saya memperoleh pengalaman yang berharga dalam memahami topik permasalahan yang belum pernah saya pelajari di bangku kuliah, melatih diplomasi, dan menjalin persatuan di tengah ideologi negara yang beragam,” ujar Viandra yang adalah mahasiswa FKGUI angkatan 2018, Kamis 8 April 2021.

Baca juga:

Klinik Dokter Gigi Rancangan Mahasiswa UI Juara di IDEA 2021

Atas penghargaan Best Delegate tersebut, Viandra menerima full tuition waiver (pembebasan biaya 100 persen) untuk program summer school di University of Groningen (RUG) pada Juli 2021. “Kami mengucapkan selamat kepada Viandra atas prestasi yang telah diraih. Terima kasih telah mengharumkan nama UI dan Indonesia di kancah internasional,” ujar Dekan FKGUI, Lindawati S. Kusdhany.