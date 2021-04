7 Cara Mencari Ponsel iPhone Hilang dengan Fitur Find My iPhone

TEMPO.CO, Jakarta - Tidak ada orang yang ingin barangnya hilang, apalagi kehilangan ponsel. Bagi Anda pengguna iPhone, bila ponsel iPhone hilang atau sekadar berjaga-jaga untuk menambah wawasan, berikut ulasan tentang bagaimana cara mencari iPhone Anda yang hilang.

Sebab, hilangnya iPhone bisa jadi karena tidak sengaja meninggalkannya di suatu tempat, atau mungkin dicuri. Nah, Anda bisa menemukan iPhone yang hilang dengan beberapa langkah yang harus Anda diikuti.

Berikut ini langkah-langkah cara mencari iPhone hilang dirangkum dari laman resmi Apple, support.apple.com.

1. Buka iCloud.com/find

Untuk menemukan iPhone yang hilang, langkah pertama Anda harus masuk ke iCloud.com/find dan login dengan akun Apple ID yang Anda gunakan untuk login di iPhone Anda yang hilang.

2. Kemudian buka fitur Find My iPhone.

Fitur Find My iPhone akan memberitahu apabila iPhone Anda yang hilang dalam keadaan mati atau offline. Jika iPhone Anda dalam keadaan tersebut, yang bisa Anda lakukan hanyalah menunggu pemberitahuan saat perangkat tersebut kembali aktif dan terhubung dengan jaringan internet. Namun bila iPhone Anda tidak memungkinkan untuk aktif kembali seperti ketika jatuh di suatu tempat dan tidak ada yang menemukan, maka Find My iPhone akan memberikan informasi terkait lokasi terakhir yang terekam GPS.

3. Bila ada notifikasi yang menunjukkan iPhone Anda yang hilang telah kembali aktif, segera klik tombol action.

4. iPhone Anda yang hilang akan menimbulkan suara bila perangkat tersebut masih berada di sekitar Anda, bunyi tersebut dapat mempermudah iPhone yang hilang tersebut ditemukan.

5. Namun jika penyebab hilangnya iPhone Anda karena dicuri atau diambil orang, Anda harus menggunakan pilihan mode hilang atau “Lost Mode”.

6. Jika iPhone masih ada disekitar Anda, maka fitur akan membuat ponsel mengeluarkan suara, agar Anda bisa menemukannya.

7. Namun jika iPhone hilang karena dicuri, Anda bisa menggunakan pilihan “Lost Mode”.

Jika iPhone Anda yang hilang dalam mode pesawat, maka fitur Find My iPhone tidak dapat menemukan perangkat tersebut. Untuk itu, lakukan pengecekan secara berkala sampai iPhone Anda yang hilang tersebut kembali terhubung dengan jaringan.

Namun, fitur Find My iPhone tersebut tidak dapat diakses apabila Anda belum mengaktifkannya di perangkat iPhone Anda, demi berjaga-jaga aktifkanlah segera fitur tersebut. Berikut caranya.

1. Buka menusetting di iPhone

2. Klik ID Apple, pastikan Anda sudah sign in

3. Pilih menu Find My , lalu ketuk Find My iPhone kemudian geser dari posisi OFF ke Posisi ON, agar fitur tersebut dapat Anda gunakan untuk menemukan iPhone Anda bila hilang di kemudian hari menggunakan perangkat Apple lain.

4. Selanjutnya, agar mudah menvcari iPhone hilang, lakukan langkah selanjutnya ini, geser fitur “Send Last Location" ke posisi ON, dan fitur Find My iPhone sudah aktif dan dapat digunakan saat diperlukan.

HENDRIK KHOIRUL MUHID