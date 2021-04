Unggahan IG Letkol Heri Oktavian Komandan KRI Nanggala-402 Seolah Jadi Pertanda

TEMPO.CO, Jakarta - Komandan KRI Nanggala-402 Letkol Laut (P) Heri Oktavian dinyatakan gugur dalam tugas bersama 49 awak kapal dan tiga Arsenal lainnya setelah kapal selam yang dinakhodainya tersebut dinyatakan hilang kontak saat latihan penembakan torpedo di perairan utara Pulau Bali pada Rabu, 21 April kemudian dinyatakan tenggelam pada Sabtu, 24 April dan ditemukan dalam keadaan terbelah tiga di kedalaman 838 meter di bawah permukaan air pada Minggu, 25 April 2021.

Jauh hari sebelum kejadian tenggelamnya Kapal Selam KRI Nanggala-402, rupanya Letkol Laut (P) Heri Oktavian pernah membuat unggahan simulasi upaya penyelamatan di kapal selam dalam video singkat berdurasi 28 detik dan sebuah foto yang menampakkan awak kapal yang mengambang di air dengan rompi serba oren. Postingan tersebut diunggah di Instagram pada 15 November 2019 silam.

Dalam video tersebut tampak dua orang tim penyelamat mengenakan alat selam telah stand by di pintu darurat yang terbuka. Tim penyelamat tersebut kemudian mengirimkan kode khusus dengan suara ketukan yang cukup keras kepada awak kapal yang ada di dalam kapal, tak lama berselang meluncur ke atas sosok awak kapal menggunakan rompi oren.

Dalam kutipan unggahan, Letkol Laut (P) menuliskan keterangan dalam Bahasa Inggris, “If you don’t read about this on the news, than we’re fine. But if you find it on the news, please pray for us.. @ Submarine Escape Training Facility,” tulisnya. Jika Anda tidak membaca tentang ini di berita, maka kami baik-baik saja. Tetapi jika Anda menemukannya di berita, mohon doakan kami .. @ Fasilitas Pelatihan Pelarian Kapal Selam.

Postingan tersebut mengundang banyak perhatian warganet, ramai-ramai mereka berkomentar mengirimkan doa baik untuk Letkol Laut (P) Heri Oktavian dan awak kapal selam KRI Nanggala-402. “Since we’ve read and watched it on news, we pray for you, Bapak, as you ask before. No matter what the news says, we believe that you are fine now,” tulis @iniiameel.

Salah satu pengguna Instagram @nengjelitaa juga turut mendoakan kepergian Komandan KRI Nanggala-402 itu, “Selamat jalan komandan, doa kami selalu menyertai kalian, semoga khusnul khatimah,” tulis akun tersebut.

Senada dengan @nengjelitaa, @mulyamsntri juga memberikan doa baik untuk mereka, serta keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan ketabahan, “Selamat jalan pak, Khusnul khatimah pak, semoga amal ibadah bapak dan semua (awak) di dalam Nanggala diterima oleh Allah Aamiin, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran ketabahan kekuatan dan keikhlasan, Aamiin,” tulisnya.

Pengguna Instagram lainnya mengaku tidak kuat membaca kutipan yang ditulis oleh Komandan KRI Nanggala-402 Letkol Laut (P) Heri Oktavian tersebut, “Gak kuat baca captionnya. Jalasveva Jayamahe, rest in peace pak komandan,” tulis @elitawafs.

