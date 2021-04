UI Juara Kemitraan di THE World University Impact Rankings 2021

TEMPO.CO, Jakarta- Times Higher Education World University Impact Rankings 2021 menempatkan Universitas Indonesia (UI) menjadi perguruan tinggi terbaik di Indonesia dan Asia Tenggara berdasarkan penilaian atas aspek Partnerships for The Goals (Kemitraan). THE mengukur kinerja UI sebagai perguruan tinggi yang berdampak pada sejumlah tujuan pembangunan berkelanjutan ditinjau dari skor pada SDG 17.

Ada empat indikator penilaian yang digunakan di aspek kemitraan, yakni Research on SDG 17, Relationships to support the goals, Publication of SDG reports, dan Education for the SDGs. Atas empat indikator yang sama, UI dengan skor keseluruhan 94 dari 100, berada di peringkat 22 dari 1.154 universitas di dunia yang diukur THE. Pemeringkatan melibatkan 94 negara di dunia.

"Skor tertinggi UI diperoleh pada bidang yang mampu memberikan dampak luas bagi sosial dan ekonomi bangsa berdasarkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) melalui aktivitas Penelitian, Pengajaran, dan Pengabdian Masyarakat," kata Rektor UI Ari Kuncoro dalam pernyataan yang dibagikan Senin, 26 April 2021.

Dengan capaian itu, Ari mengklaim, UI semakin dikenal masyarakat global dan tetap menjadi yang terbaik di Indonesia. Dia menyebutkan bahwa per Januari 2021 UI telah menjalin kerja sama dengan 49 negara, dengan rincian 383 universitas/institusi mitra dan sebanyak 300 MoU naskah aktif.

Jika ditinjau secara keseluruhan dari pemeringkatan yang dikeluarkan THE Impact Rankings 2021, Universitas Indonesia memperoleh peringkat ke-4 dari 18 perguruan tinggi di Indonesia, peringkat 7 di Asia Tenggara, dan peringkat ke-85 di dunia, dengan skor keseluruhan 87.0. Ari mengatakan, dari hasil yang ditunjukkan, UI memiliki keunggulan pada SDG 1, SDG 5, SDG 7, SDG 10, dan SDG 12.

Pada SDG 1 (No Poverty), UI menempati peringkat 4 di Indonesia dan 6 di Asia Tenggara. Pada SDG 5 (Gender Equality), posisi UI berada di urutan 2 di Indonesia dan 6 di Asia Tenggara.

Pada SDG 7 (Affordable and Clean Energy), Universitas Indonesia di peringkat 2 di dalam negeri dan posisi 3 di Asia Tenggara (peringkat 16 di dunia). Pada SDG 10 (Reduced Inequalities), UI menempati peringkat 2 di Indonesia, peringkat 5 di Asia Tenggara. Pada SDG 12 (Responsible Consumption and Production), UI berada di peringkat 2 di Indonesia dan peringkat 4 di Asia Tenggara.

