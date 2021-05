Game Among Us Bakal Hadir di PS4 dan PS5 Tahun Ini

Among Us. microsoft.com

TEMPO.CO, Jakarta - Game deduksi sosial populer Among Us dipastikan hadir di konsol game PlayStation 4 (PS4) dan PlayStation 5 (PS5) tahun ini. Kabar tersebut diumumkan Sony—pemegang merek konsol itu—selama presentasi State of Play pada Kamis, 29 April 2021.

Dikutip dari The Verge, Kamis, seperti di platform lain, game ini akan mendukung permainan silang dan multiplayer daring. Sehingga, pengguna dapat bermain dengan teman apa pun di platform yang digunakannya.

Akun Twitter resmi Among Us juga mengumumkan kabar tersebut. “Among Us - Datang ke PlayStation,” cuit akun @AmongUsGame sambil mengunggah video yang berdurasi tiga puluh lima detik bertuliskan “Coming to PS4 and PS5 consoles in 2021".

Cuitan tersebut juga meminta pengguna agar bersiap untuk menyambut pemain baru. “Bersiaplah akhir tahun ini. Beritahu temanmu tapi yang lebih penting, beritahu musuhmu.”

Namun, pemain PlayStation akan menjadi satu-satunya yang bisa mendapatkan kosmetik bertema Ratchet & Clank eksklusif. Ini adalah skin dan topi untuk berdandan seperti Ratchet dan hewan peliharaan yang merupakan Clank kecil yang menggemaskan.

Game Among Us meledak tahun lalu di PC dan perangkat seluler, dan menjadi game seluler yang paling banyak diunduh sepanjang 2020. Tetapi game tersebut tidak debut di konsol sampai rilis secara mengejutkan di Nintendo Switch pada Desember.

Setelah itu, Microsoft mengkonfirmasi bahwa Among Us akan masuk ke konsol Xbox sekitar 2021. Terbaru, sekarang, sedang dalam perjalanan untuk konsol PlayStation, PS4 dan PS5, juga.

