Intel Umumkan Prosesor Generasi Terbaru, Ini 8 Merek Laptop Penggunanya

TEMPO.CO, Jakarta - Intel menambahkan jajaran prosesor barunya, Generasi ke-11 Core H. Secara total, ada 10 prosesor baru dengan kode Tiger Lake-H yang baru diumumkan pada Selasa 11 Mei 2021. Mereka termasuk lima prosesor konsumen dan lima komersial, serta memiliki antara enam dan delapan inti.

“Prosesor seri H terbaru akan digunakan di lebih dari 30 ultraportable yang akan datang—laptop dengan ketebalan 20 mm atau kurang—dan lebih dari 80 workstation,” kata Intel seperti dikutip The Verge, Selasa.

Beberapa merek termasuk Razer, HP, Asus, Lenovo, MSI, Acer, Gigabyte, dan Dell langsung mengumumkan laptop pertama mereka dengan chip baru tersebut. Berikut detail para pengguna prosesor generasi terbaru dari Intel yang ditujukan untuk menyaingi Ryzen 5000 dari AMD tersebut,

1. Razer

Razer mengumumkan jajaran laptop Blade 15 Advanced baru yang menampilkan prosesor seri Intel 11th Gen Core H. Model paling tinggi hadir dengan Core i9-11900H, dipasangkan dengan GPU RTX 3080, dan memori video 16 GB, serta layar sentuh OLED 4K 60Hz.

Tetapi jika mencari sesuatu yang lebih murah, bisa mendapatkan laptop yang tebalnya hanya 15,8mm, dan Razer mengklaim itu adalah laptop gaming 15 inci terkecil dengan grafis RTX. Model ini memiliki spesifikasi Core i7-11800H, GPU RTX 3060, RAM 16 GB, dan layar IPS QHD 240Hz.

Laptop Razer akan tersedia untuk dipesan mulai 17 Mei dan akan dikirimkan pada Juni. Harganya mulai dari US$ 2.299 (Rp 32,7 juta).

2. HP

HP memiliki tiga laptop baru yang diumumkan yaitu ZBook Fury G8, ZBook Power G8, dan ZBook Studio G8. Model Studio G8 dikonfigurasi dengan prosesor Intel Core i9-11950H vPro, bersama GPU Nvidia RTX 3080, dan memori video hingga 16 GB (ada juga opsi GPU Nvidia RTX A5000).

Pilihan tampilan yang tersedia untuk ZBook Studio G8 termasuk 1080p IPS, 4K 120Hz IPS, atau 4K OLED. HP ZBook Studio G8 akan tersedia mulai Juli dengan harga yang belum diumumkan. Sementara itu, Power G8 dan Fury G8 akan diluncurkan menyusul.

3. Asus

Asus memiliki laptop baru Zephyrus M16, laptop ini memiliki spesifikasi yang lebih tinggi dibanding seri G yang lebih mainstream seperti Zephyrus G14 dan Zephyrus G15. Asus mengatakan M16 dikonfigurasi dengan GPU Nvidia RTX 3070, bersama chip seri-H Intel.

Dari segi tampilan, Zephyrus M16 memiliki aspek rasio tinggi 16:10, resolusi QHD, dan refresh rate 165Hz. Perusahaan juga mengumumkan Zephyrus S17, laptop gaming premium, yang tersedia dengan prosesor Intel Core i9-11900H, RAM 48 GB, dan Nvidia RTX 3080 dengan VRAM 16 GB.

Informasi harga dan rilis untuk Zephyrus M16 belum diumumkan. Zephyrus S17 akan tersedia di beberapa titik pada kuartal dua 2021 di Amerika Utara.

4. Lenovo

Laptop gaming Legion 7i dan 5i Pro baru dari Lenovo menggunakan aspek rasio untuk layar 16 inci, dipasangkan dengan refresh rate 165Hz. Spesifikasi untuk 7i ditunjang Intel Core i9-11980HK andalan, yang dapat dipasangkan dengan GPU Nvidia RTX 3080 dengan memori video 16 GB.

Sementara 5i Pro menggunakan Core i7-11800H, dengan Nvidia RTX 3070. Di ujung bawah, Lenovo juga memiliki model yang menampilkan GPU RTX 3050 dan 3050 Ti baru Nvidia.

Legion 7i dan 5i Pro keduanya akan dirilis pada bulan Juni masing-masing dibanderol mulai dari US$ 1.769,99 (Rp 25,3 juta) dan US$ 1.329,99 (Rp 19 juta). Sementara itu, 5i akan dirilis pada Juli nanti dengan harga mulai US$ 969,99 (Rp 13,8 juta).

5. MSI

MSI mengumumkan sejumlah laptop yang berfokus pada kreator, mulai dari dua model Creator Z16, Katana yang lebih berfokus pada game, dan mesin Sword.

Creator Z16 memiliki layar sentuh 120Hz 16:10 QHD +, tersedia dengan Nvidia GeForce 3060, dan Core i7-11800H atau Core i9-11900H. Dan model Creator M16 masih memakai layar QHD +, tapi spesifikasi internalnya menggunakan Nvidia RTX 3050 Ti dan Intel Core i7. Ada juga Creator 17 baru yang tersedia hingga Core i9 dan RTX 3080, dan dilengkapi dengan layar Mini LED.

Di sisi gaming, MSI juga telah meningkatkan lebih dari setengah lusin laptop dengan prosesor baru, termasuk GE76, GE66 Raider, GS76 Stealth, GS66 Stealth, GP76 Leopard, GP66 Leopard, GL76 Pulse, dan GL66 Pulse. Terakhir, ada laptop Katana dan Sword baru. Ini tersedia dengan CPU Core i7-11800H dan termasuk versi dengan GPU Nvidia RTX 3060, RTX 3050 Ti, dan RTX 3050.

MSI Creator Z16 mulai dari US$ 2.599 (Rp 37 juta), model Katana mulai dari US$ 999 (Rp 14,2 juta), Sword akan mulai dari US$ 1.099 (Rp 15,6 juta), dan harga untuk Creator M16 belum diumumkan. Laptop tersebut akan dirilis pada 16 Mei.

6. Dell/Alienware

Tidak ketinggalan, Dell memiliki koleksi laptop baru yang diumumkan dengan prosesor seri H generasi terbaru Intel. Termasuk laptop dari anak perusahaannya yaitu Alienware.

Yang pertama adalah Alienware M15 R6. Ini tersedia dengan hingga Core i9 11900H, RAM 32 GB, dan Nvidia RTX 3080 dengan memori video 8 GB. Layarnya berukuran 15,6 inci, dan ada opsi untuk layar 1080p 165Hz, 1080p 360Hz, atau QHD 240Hz.

Dell juga menggoda dengan Alienware X17 lewat serangkaian gambar, serta cuplikan teaser. Detail pada laptop ini saat ini tipis, tapi perusahaan mengatakan pada akhirnya akan tersedia dengan prosesor Intel Core Generasi ke-11 dan GPU seri 30 dari Nvidia.

Dell juga mengumumkan laptop G15 baru dengan CPU Intel Core i7 enam-inti Generasi ke-11, GPU seri Nvidia 30, dan pilihan refresh rate 120Hz atau 165Hz untuk layar 1080p 15,6 inci.

Selain itu ada laptop XPS 15 dan XPS 17 yang tersedia dengan prosesor Intel terbaru, grafis Nvidia RTX, dan ada juga versi layar OLED baru dari XPS 15. Terakhir, Dell juga merilis model terbaru di seluruh jajaran Precision dan Latitude yang fokus pada bisnis.

Alienware M15 R6 akan dijual mulai dari US$ 1.299,99 (Rp 18,5 juta), Dell G15 dengan US$ 949,99 (Rp 13,5 juta), XPS 15 dengan US$ 1.199,99 (Rp 17 juta), dan XPS 17 pada US$ 1.399,99 (Rp 19,9 juta). Semua tersedia mulai Selasa, 11 Mei.

7. Gigabyte

Gigabyte juga mengumumkan laptop baru di jajaran seri Aero, Aorus, dan G. Aero baru ditujukan untuk kreator, ada Aero 15 OLED, yang tersedia dengan Intel Core i9-11980HK, RTX 3080, dan 4K HDR OLED. Sementara itu, Aero 17 HDR tersedia dengan spesifikasi yang sama, tapi memiliki layar 17,3 inci yang lebih besar (naik dari 15,6 inci dengan Aero 15).

Sementara di sisi gaming, ada Aorus 15P, Aorus 17G, dan Aorus 17X. Model 15P dan 17G tersedia dengan prosesor Intel Core i7-11800H dan Nvidia RTX 3080 dengan memori video 16 GB.

Aorus 15P memiliki layar IPS 1080p 15,6 inci yang tersedia dengan refresh rate 240Hz atau 360Hz, sedang Aorus 17G memiliki layar IPS 17,3 inci refresh rate 300Hz. Aorus 17X juga memiliki layar IPS 300Hz 17,3 inci dan tersedia hingga RTX 3080, tapi dilengkapi prosesor Intel Core i9-11980HK yang lebih bertenaga.

Terakhir, ada G5 MD dan G5 GD 15,6 inci dari Gigabyte, serta laptop G7 MD 17,3 inci, dan laptop G7 GD. Resolusi dan refresh rate 1080p dan 144Hz secara keseluruhan. G5 MD dan G5 GD memiliki prosesor Intel Core i5-11400H, G7 MD memiliki i7-11800H, dan G7 GD memiliki i5-11400H. Laptop tersebut dilengkapi dengan GPU RTX 3050 dan 3050 Ti Nvidia yang baru.

Aero 15 OLED dijual mulai dari US$ 1.799 (Rp 25,6 juta), dan Aero 17 HDR mulai dari US$ 2.499 (Rp 35,6 juta), keduanya resmi dijual Selasa. Aorus 15P mulai dari US$ 1.599 (Rp 22,7 juta), dan 17G mulai dari US$ 2.099 (Rp 29,9 juta), sementara harga 17X masih belum diumumkan. Preorder untuk model G5 dan G7 baru juga dibuka, dengan G5 harganya mulai dari US$ 1.149 (Rp 16,3 juta).

8. Acer

Acer memiliki tiga laptop baru yang diumumkan yaitu Predator Triton 300, Predator Helios 300, dan Nitro 5. Ketiganya adalah pengembangan spesifikasi dari model yang sudah ada.

Perusahaan mengatakan Triton 300 akan tersedia dengan prosesor Intel 11th Gen H-series 4,6GHz, GPU Nvidia RTX 3080, dan RAM 32 GB. Tampilan yang tersedia termasuk layar 165Hz QHD, atau panel 360Hz 1080p.

Selanjutnya Helios 300 tersedia dengan prosesor terbaru Intel yang dipasangkan dengan RAM 32 GB, tapi itu maksimal pada GPU Nvidia RTX 3070. Seperti Triton 300, ini juga tersedia dengan layar 360Hz 1080p atau QHD 165Hz.

Demikian pula, Nitro 5 juga tersedia dengan chip generasi terbaru Intel, GPU RTX 3070, dan RAM 32 GB. Acer mengatakan Nitro 5 tersedia dengan layar IPS QHD 15,6 atau 17,3 inci dengan refresh rate 165Hz.

Predator Triton 300 akan tersedia di Amerika Utara pada Juli, harganya mulai dari US$ 1.699 (Rp 24,2 juta), sedang Nitro 5 akan tersedia pada Juni mulai dari US$ 999 (Rp 14,2 juta). Harga dan ketersediaan Predator Helios 300 belum diumumkan.

