Top 3 Tekno Berita Hari Ini: Kasus Covid-19 Yogya Menurun, Wahana Cina Zhurong

TEMPO.CO, Jakarta - Top 3 Tekno berita hari ini dimulai dari topik tentang penambahan kasus baru Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menunjukkan tren penurunan selama tiga hari terakhir, 13-15 Mei 2021. Pada 13 Mei atau Lebaran hari pertama, kasus baru tercatat 105 kasus. Pada 14 Mei turun menjadi 97 kasus dan pada Sabtu ini,15 Mei, kasus baru turun lagi menjadi 94.

Berita terpopuler selanjutnya tentang Dmitry Rogozin, kepala perusahaan antariksa Rusia, Roscosmos, pada Sabtu, 15 Mei 2021, mengatakan pendaratan wahana luar angkasa Cina Zhurong di permukaan Mars merupakan kesuksesan besar dari program penelitian luar angkasa fundamental negara itu.

Selain itu, bukan hanya di India, kasus infeksi virus corona Covid-19 meledak di Asia dan Pasifik. Sepanjang dua pekan terakhir tercatat penambahan lebih dari 5,9 juta kasus baru dari kawasan ini. Angka tersebut jauh lebih besar daripada angka dari kawasan lain di dunia digabung seluruhnya.

1. Kasus Covid-19 Yogya Turun Drastis Saat Lebaran, Belum Jelas Sebabnya

Selama tiga hari terakhir, 13-15 Mei 2021, penambahan kasus baru Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menunjukkan tren penurunan. Pada 13 Mei atau Lebaran hari pertama, kasus baru tercatat 105 kasus. Pada 14 Mei turun menjadi 97 kasus dan pada Sabtu ini,15 Mei, kasus baru turun lagi menjadi 94.

Kasus baru harian di bawah 100 kasus di DIY ini bisa dibilang menggembirakan sepanjang medio awal April hingga awal Mei sebelum lebaran. Sehari sebelum Lebaran, Rabu 12 Mei 2021, kasus baru Covid-19 di DIY masih sempat mencapai 217.

"Jumlah sampel harian yang diperiksa selalu di atas standar WHO untuk DIY, per hari minimal 555 sampel, per minggu 3.880 sampel," kata Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DIY Berty Murtiningsih, Sabtu 15 Mei 2021.

2. Wahana Cina Zhurong Mendarat di Mars, Rusia: Kesuksesan Besar

Dmitry Rogozin, kepala perusahaan antariksa Rusia, Roscosmos, pada Sabtu, 15 Mei 2021, mengatakan pendaratan wahana luar angkasa Cina Zhurong di permukaan Mars merupakan kesuksesan besar dari program penelitian luar angkasa fundamental negara itu.

"Roscosmos menyambut baik bergulirnya kembali eksplorasi planet di tata surya oleh kekuatan-kekuatan luar angkasa terkemuka," kata Rogozin dalam pernyataannya.

Sembari menyampaikan bahwa misi ExoMars Rusia-Eropa akan diluncurkan tahun depan, Rogozin menegaskan kembali niat Rusia untuk memperkuat kerja sama internasional guna bersama-sama mempromosikan penelitian alam semesta.

Wahana pendarat (lander) yang membawa wahana penjelajah (rover) Mars pertama Cina, Zhurong, telah mendarat di Planet Merah, menurut Administrasi Luar Angkasa Nasional Cina (CNSA) pada Sabtu pagi.

3. Dari India Sampai Laos, Asia Catat Lonjakan Tercepat Kasus Baru Covid-19

Bukan hanya di India, kasus infeksi virus corona Covid-19 meledak di Asia dan Pasifik. Sepanjang dua pekan terakhir tercatat penambahan lebih dari 5,9 juta kasus baru dari kawasan ini. Angka tersebut jauh lebih besar daripada angka dari kawasan lain di dunia digabung seluruhnya.

Federasi Palang Merah Dunia mengungkap data itu dan memperingatkan ledakan kasus bisa membuat ambruk layanan rumah sakit dan sistem kesehatan negara-negara di kawasan yang dimaksud. Mereka menyebutkan tujuh dari sepuluh negara di dunia yang mencatat lonjakan jumlah kasus baru paling cepat hingga dua kali lipat ada di Asia Pasifik.

"Laos hanya perlu 12 hari untuk mencapai lonjakan itu, dan angka infeksi terkonfirmasi di India berlipat ganda kurang dari dua bulan untuk menjadi lebih dari 23 juta kasus," bunyi pernyataan Palang Merah, Kamis 13 Mei 2021. Simak Top 3 Tekno Berita Hari Ini lainnya di Tempo.co.

