Viral Kabar Kebocoran Data Kependudukan, Menkominfo: Sedang Didalami

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tengah menyelidiki kebocoran data Kependudukan (KTP) yang tengah ramai menjadi perbincangan di Twitter mulai Kamis pagi.

“Kementerian Kominfo sedang melakukan pendalaman atas dugaan kebocoran data tersebut,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate kepada Abtara di Jakarta, Kamis.

Kebocoran data itu mulai diketahui usai akun @ndagels mencuit setidaknya ada 279 juta data milik Warga Negara Indonesia (WNI) yang dijual oleh hacker.

Dalam penelusuran lebih lanjut akun twitter lainnya yaitu @nuicemedia menyebutkan kebocoran tidak hanya mencakup Nomor Induk Kependudukan (NIK) tapi juga status hidup atau mati hingga gaji.

And here we go. Full data of the entire country’s population. Including salaries and data of dead people. Personal data protec whaaaaaaat?? pic.twitter.com/yZpWp6xTe8