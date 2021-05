Top 3 Tekno Berita Hari Ini: Gunung Es Pecah di Antartika, Kakatua, WhatsApp

TEMPO.CO, Jakarta - Top 3 Tekno berita hari ini dimulai dari topik tentang gunung es yang sangat besar, sedikit lebih besar dari negara bagian Rhode Island, telah pecah di Antartika, sebagaimana dilaporkan Live Science, 19 Mei 2021.

Berita terpopuler selanjutnya tentang sebuah studi yang melibatkan ahli dari Australia dan Amerika Serikat menganalisa data perdagangan ilegal burung kakatua asal Indonesia sepanjang dua dekade ke belakang. Data yang dipelajari mencakup perdagangan ilegal di Asia Tenggara namun Indonesia dianggap satu negara--bahkan di dunia--yang paling membutuhkan konservasi untuk populasi kakatua miliknya.

Selain itu, sebuah pesan viral memperingatkan pengguna WhatsApp untuk memeriksa pengaturan privasi setelah pembaruan yang dilakukan aplikasi itu.

Berikut tiga berita terpopuler di kanal Tekno:

1. Gunung Es Terbesar di Dunia Pecah di Antartika

Gunung es yang sangat besar, sedikit lebih besar dari negara bagian Rhode Island, telah pecah di Antartika, sebagaimana dilaporkan Live Science, 19 Mei 2021.

Bongkahan es berbentuk jari, yang panjangnya kira-kira 105 mil (170 kilometer) dan lebar 15 mil (25 kilometer), itu terlihat oleh satelit saat ia terlepas dari sisi barat Rak Es Ronne Antartika, menurut Badan Antariksa Eropa (ESA).

Gunung es itu sekarang mengambang bebas di Laut Weddell, sebuah teluk besar di Antartika barat tempat penjelajah Ernest Shackleton pernah kehilangan kapalnya, Endurance, karena mengemas es.

Gunung es seluas 1.667 mil persegi (4.320 kilometer persegi) itu - yang sekarang terbesar di dunia dan disebut A-76, meniru nama kuadran Antartika tempat ia pertama kali terlihat - ditangkap oleh Copernicus Sentinel dari Uni Eropa, sebuah konstelasi dua satelit yang mengorbit kutub bumi.

2. Perdagangan Burung Kakatua di Indonesia Diteliti, Ini Hasil Temuannya

Sebuah studi yang melibatkan ahli dari Australia dan Amerika Serikat menganalisa data perdagangan ilegal burung kakatua asal Indonesia sepanjang dua dekade ke belakang. Data yang dipelajari mencakup perdagangan ilegal di Asia Tenggara namun Indonesia dianggap satu negara--bahkan di dunia--yang paling membutuhkan konservasi untuk populasi kakatua miliknya.

Seperti yang dipublikasikan dalam jurnal Biological Conservation terbit Kamis, 20 Mei 2021, studi ini menemukan beberapa alasan kunci burung kakatua berisiko jadi korban perburuan. Dua yang terutama adalah daya tarik keluarga burung bernama latin Psittaciformes ini dan ironi penegakan hukum yang tetap membuka ruang untuk memperdagangkan jenis-jenis kakatua secara bebas.

"Termasuk dalam daya tarik burung kakatua adalah warna bulunya, ukuran tubuhnya, dan kemampuan menirukan suara lain," kata Rob Heinsohn, profesor di Fenner School of Environment and Society, The Australian National University, Canberra, dalam keterangan tertulis yang dibagikan bersamaan dengan publikasi jurnal.

Akibatnya, sepertiga dari hampir 400 jenis burung kakatua di dunia kini telah berstatus terancam punah. Dari jumlah itu, 89 di antaranya berada di Indonesia di mana empat jenis berstatus terancam dan dua sangat terancam atau critically endangered alias satu tahap sebelum benar-benar dinyatakan punah di alam liar.

3. WhatsApp Dikabarkan Diam-diam Ubah Pengaturan Privasi, Segera Cek

Sebuah pesan viral memperingatkan pengguna WhatsApp untuk memeriksa pengaturan privasi setelah pembaruan yang dilakukan aplikasi itu.

Kabarnya pembaruan itu mengubah setelan grup untuk menyertakan “semua orang” secara default, sehingga orang yang tak Anda dikenal bisa menambahkan Anda ke sebuah grup tanpa persetujuan Anda.

“Orang tak dikenal ini mungkin termasuk pesan scam, rentenir, dan lainnya,” cuit akun Twitter @MobberleyNw, Selasa, 18 Mei 2021.

Untuk itu pengguna perlu segera mengubah setelan grup kembali. Akun @MobberleyNw juga memberikan tips untuk mengubahnya. “Buka WhatsApp, masuk ke menu Pengaturan, pilih Akun, lalu Privasi, kemudian ketuk Grup. “Ubah dari (Semua Orang) ke (Kontak Saya),” tulis akun itu. Simak Top 3 Tekno Berita Hari Ini lainnya di Tempo.co.

