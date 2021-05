Cara Membuat NFT dalam 5 Langkah Sederhana

Video viral "Charlie Bit My Finger". Kredit: YouTube

TEMPO.CO, Jakarta - NFT kembali membuat berita setelah salah satu video viral di internet, ‘Charlie Bit My Finger’, terjual sebagai NFT seharga lebih dari US$ 760.000 (Rp 10,8 miliar). Video itu telah mengumpulkan lebih dari 880 juta penayangan sejak pertama kali diunggah pada tahun 2007. Sebelumnya NFT menjadi viral, setelah artis Beeple menjual karya seni digital melalui Christie's seharga US$ 69 juta.

NFT, token non-fungible, adalah koleksi unik yang disimpan di buku besar digital yang dikenal sebagai blockchain. Jadi, jika Anda adalah seorang seniman atau desainer, Anda pun dapat mencoba dan membuat NFT yang dapat Anda sebut milik Anda sendiri.

Dalam kebanyakan kasus, Anda akan kehilangan sejumlah uang dalam prosesnya. Berikut cara ‘minting’ atau mencatatkan karya seni pada NFT, sebagaimana dikutip situs domus.

Pilih item Anda

Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah memilih karya seni. Token yang tidak dapat dipertukarkan dapat mewakili file digital apa pun. Anda dapat membuat NFT dari lukisan digital, teks, musik, video. Secara harfiah, segala sesuatu yang dapat direproduksi sebagai file multimedia. Bagaimanapun, permainan NFT adalah tentang mengubah karya seni digital menjadi potongan-potongan "unik" di era reproduksi tanpa batasnya.

Siapkan beberapa Ether

Setelah Anda memilih aset digital Anda, sekarang saatnya untuk mendapatkan beberapa Ether, token atau mata uang yang memungkinkan atau mendorong penggunaan aplikasi ini.

Anda dapat membuat NFT di banyak blockchain yang berbeda, tetapi demi kesederhanaan, Anda bisa mempertimbangkan menggunakan Ethereum. Itu yang paling populer, dan pasar NFT paling terkemuka mendukungnya.

Membuat NFT bisa membutuhkan biaya. Oleh karena itu Anda akan membutuhkan dompet Ethereum dengan beberapa Ether (cryptocurrency berbasis Ethereum) di atasnya. Salah satu cara termudah untuk digunakan disebut "MetaMask". Anda dapat mengunduhnya sebagai aplikasi gratis di iPhone atau ponsel pintar Android Anda. Harga yang diminta untuk membuat NFT sangat tidak stabil. Miliki setidaknya Ether senilai US$ 100, tetapi ketahuilah bahwa proses pembuatannya dapat menghabiskan lebih banyak biaya, berdasarkan harga operasional harian.

Jika Anda akan membuat NFT Anda di OpenSea, prosesnya gratis karena jenis token yang akan dibuat oleh platform, tetapi Anda masih harus menghubungkan sebuah dompet untuk membuat akun.

Pilih pasar

Sekarang setelah Anda menyiapkan semuanya, Anda perlu memilih pasar tempat Anda membuat dan kemudian mencantumkan NFT Anda. Yang paling populer adalah Mintable, Rarible atau OpenSea. Demi panduan ini, domus menyarankan yang terakhir karena gratis untuk bergabung dan tidak memiliki moderasi pada konten yang dapat Anda daftarkan. Artinya, Anda tidak perlu disetujui sebagai artis untuk bisa menjual di platform itu. Namun ini juga berarti bahwa pasar penuh dengan serba-serbi digital.

Di OpenSea, klik ikon pengguna, lalu klik "Profil Saya". Di halaman ini, Anda dapat memilih cara menghubungkan dompet ETH Anda untuk melanjutkan. Jika Anda menggunakan MetaMask, Anda dapat menghubungkannya ke platform itu dengan memilih "Gunakan Wallet yang berbeda" lalu mengklik WalletConnect. Prosedurnya relatif mudah. Ikuti petunjuk platform, lalu konfirmasi operasi Wallet Connect dari aplikasi MetaMask Anda.

Buat NFT

Setelah Anda menghubungkan Dompet ETH ke OpenSea, Anda dapat melanjutkan dan membuat NFT pertama Anda. Klik ‘Buat’ di menu atas, dan buat koleksi. Isi semua informasi yang dibutuhkan, lalu simpan. Sekarang Anda siap untuk memulai proses pembuatan NFT baru yang sebenarnya. Klik Item Baru, muat karya seni Anda, dan berikan semua detail yang Anda inginkan. Setelah Anda siap untuk menarik pelatuknya, klik ‘Buat’.

Selamat, Anda berhasil membuat token! Untuk menjualnya di OpenSea, Anda harus membuka item yang baru dibuat di koleksi Anda dan mengklik tombol jual. Di halaman penjualan, Anda dapat memilih token Ethereum yang akan Anda terima sebagai pembayaran, jika Anda ingin menjual dengan harga tetap atau di lelang, dan royalti yang ingin Anda terima dari penjualan pertama dan selanjutnya.

Keuntungan

Jadi, Anda telah membuat NFT, dan Anda telah berhasil mendaftarkannya di pasar OpenSea. Selanjutnya? Menunggu sampai seseorang mengetahui token berharga Anda tidak akan membawa Anda lebih jauh. Anda harus memasarkan sendiri objek tersebut, mungkin kepada komunitas orang yang sudah ada yang akan tertarik dengan pekerjaan Anda. Itu bagian yang paling menantang, dan tidak ada hubungannya dengan proses artistik itu sendiri. Ya, itu sama kejam dan selektifnya dengan dunia seni fisik.

