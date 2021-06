Empat Tim Indonesia Raih Grand Award di Ajang IYSF Rusia 2021

Empat tim Indonesia mendapatkan Grand Award Winners di ajang International Youth Scientific Forum "Step into the future"- Rusia 2021. Kredit: YouTube

TEMPO.CO, Jakarta - Prestasi membanggakan diperoleh empat tim pelajar dan mahasiswa Indonesia di ajang International Youth Scientific Forum "Step into the future"- Rusia 2021 dengan mendapatkan Grand Award Winners.

Empat tim tersebut berasal dari Universitas Padjadjaran - Universitas Tadukalo, UIN Alauddin Makassar, Universitas Prasetiya Mulya, dan SMA Taruna Bakti Bandung.

Ketua delegasi Tim Indonesia, Doni Nurdiansyah, yang juga menjabat sebagai ketua program Indonesia Scientific Society, ajang ini membuktikan bahwa kualitas riset dan pendidikan Indonesia tidak kalah dengan negara-negara maju di dunia.

"Alhamdulillah, empat proyek kita bisa tembus menjadi peraih grand award, dan bisa sejajar dengan negara-negara maju yang mendapat penghargaan serupa," ujar Doni Nurdiansyah. “Semoga prestasi ini dapat memacu anak-anak muda di Indonesia untuk gemar berkarya dalam dunia riset.”

Muh. Taufiq M dan Ulfiyaningsih dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar meraih “The Best Project in the Field of Quantum Chemistry” dengan judul QSAR Analysis and Design of a New Aminoalkanol Xanthone Derivative Compound As Anticancer.

Riska Kurniawati dan Dian Septiawati dari Universitas Padjadjaran Bandung dan Universitas Tadulako Palu meraih Grand Award dengan judul Measurements of Red, Green, Blue (RGB) Image Value, Light Intensity, Hue Value of Leafs and Soil Salinity as The Basis of Health Ecosystem Mapping of Rhyzophora Stylosa.

Gede Herry Arum Wijaya dan I Dewa Agung Ary Aditya Wibawa dari Universitas Prasetiya Mulya Singaraja, Denpasar, meraih Grand Award dengan judul I-BESS (Intelligent Battery Energy Storage System): Innovation off Automated Energy Storage Battery Systems Based on Artificial Intelligence in Renewable Energy Power Plants.

Klinka Feyruz Chalisa dan Armelyza Alder Rustam dari SMA Taruna Bakti Bandung meraih Grand Awar dengan jugul CFC (Chlorophyll Fuel Cell): Electricity Test of The Chlorophyll of Papaya Leaves (Carica Papaya L) as A Green Power Source of Electricity

SITF merupakan sebuah kompetisi ilmiah tingkat internasional bergengsi yang diikuti oleh 1.078 peneliti muda dari 23 negara di dunia, termasuk Indonesia, dengan melibatkan 12 universitas ternama dan 14 lembaga riset di Rusia.

