Perusahaan Cloud Sebabkan Insiden Website Down Sejam Hari Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah situs di ranah internet global mengalami pemadaman serentak Selasa pagi waktu Amerika. Website down terjadi mulai pukul 5.30 ET atau Pukul 16.30 WIB dan bertahan selama lebih dari satu jam. Sumber masalahnya diketahui ada di content delivery network milik perusahaan jasa penyimpanan cloud, Fastly.

Beberapa situs populer yang ikut padam adalah Amazon, Reddit, dan Twitch. Beberapa situs berita seperti CNN, The New York Times, The Guardian, dan Financial Times juga terdampak. The Verge termasuk yang juga down selama lebih dari satu jam pagi tadi dan memaksa situs ini beralih sementara ke Google Docs untuk membagikan berita penyebab pemadaman kepada pembacanya.

Masalah yang sama juga sampai ke situs web resmi pemerintahan Inggris. Layanan yang sempat terhenti karenanya, termasuk pembaruan paspor, pembayaran pajak, atau penerbitan SIM.

Fastly belum memberikan penjelasan secara penuh mengenai masalah yang disebabkannya itu. Perusahaan teknologi yang berbasis di San Fransisco itu berulang kali hanya menyatakan sedang menyelidiki permasalahan yang ada hingga sejam kemudian, Pukul 6.44 ET, situs perusahaan itu mengabarkan: Masalah telah terindetifikasi dan perbaikan sedang dilakukan.

Sejak itu sejumlah situs yang semula padam mulai kembali online di internet.

Fastly adalah perusahaan yang mendeskripsikan diri sebagai sebuah platforms cloud terkini. Fastly menyediakan layanan vital cloud computing bagi banyak situs web berprofil tinggi dengan membantu mereka menyimpan, atau cache, konten dalam server-server di berbagai penjuru dunia yang membuat para pelanggannya itu lebih dekat kepada para pengguna.

