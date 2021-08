Top 3 Tekno Berita Hari Ini: Hacker Versus DeFi, Kapal Patah, Portal Geofisika

TEMPO.CO, Jakarta - Top 3 Tekno Berita Hari Ini beragam, dimulai dari kasus peretasan yang berhasil membobol aset kripto senilai triliunan rupiah dari sebuah platform keuangan terdesentralisasi atau yang biasa disebut DeFi. Hacker berdalih uang bukanlah motif utamanya dan menyatakan akan memulangkan seluruh aset itu. Namun korbannya mengungkap kronologis berbeda.

Terpopuler kedua datang dari peristiwa kapal kargo berbendera Panama yang patah di perairan pantai Jepang. Seluruh anak buah kapalnya berhasil diselamatkan tapi tumpahan bahan bakarnya meluas dan sampai ke pantai. Satu patahan kapal juga harus dijaga agar tak hanyut.

Terakhir adalah berita tentang Mahasiswa Program Studi Geofisika Universitas Padjadjaran (Unpad) mengembangkan lima perangkat lunak (software) berbasis portal web. Mereka mempermudah mengakses citra satelit yang disajikan seperti di Google Earth Engine karena pengguna tak perlu lagi menggunakan bahasa program.

Berikut Top 3 Tekno Berita Hari Ini, Sabtu 14 Agustus 2021, selengkapnya,

ADVERTISEMENT

1. Hacker Pulangkan Aset Kripto Rp 8,6 Triliun, Ini Kata Perusahaan yang Dibobol

Peretas atau hacker dibalik pembobolan Poly Network mengembalikan aset kripto atau cryptocurrency senilai US$ 600 juta (Rp 8,6 triliun). Poly Network merupakan salah satu platform keuangan terdesentralisasi atau yang biasa disebut DeFi.

Dalam pesan yang dibagikan perusahaan pelacakan kripto, Eliptic, hacker yang bersangkutan menjelaskan bahwa pencurian dilakukannya hanya untuk bersenang-senang, dan ingin mengekspos kerentanan platform. “Saya tidak tertarik dengan uang. Mengembalikan uang kripto selalu menjadi rencana saya,” katanya.

Di Indonesia, Bitcoin sudah memiliki legalitas. Bitcoin dan aset kripto diatur oleh Kementerian Perdagangan. Indodax sebagai tempat perdagangan kripto secara online saat ini telah terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Bursa Berjangka Komoditi (Bappebti). REUTERS/Dado Ruvic

Poly Network pertama kali melaporkan peretasan pada Selasa, 10 Agustus 2021, yang berdampak pada pencurian aset kripto senilai US$ 600 juta. Ribuan token, termasuk US$ 270 juta pada blockchain Ethereum, US$ 250 juta pada Binance Smart Chain, US$ 84 juta pada jaringan Polygon, dan segelintir koin kecil lainnya seperti Tether, Shiba Inu, dan Matic.

2. Kapal Kargo Patah di Perairan Jepang, Ini yang Terjadi

Sebuah kapal kargo berbendera Panama terbelah dua setelah kandas di perairan pantai di pelabuhan Jepang pada Kamis, 12 Agustus 2021. Kapal patah menyebabkan bahan bakarnya tumpah mencemari perairan itu.

Otoritas penjaga pantai Jepang mengatakan seluruh 21 kru kapal itu yang berasal dari Cina dan Filipina berhasil diselamatkan. Adapun operator dari kapal itu adalah NYK Line dari Jepang.

Foto udara kapal Crimson Polaris yang terdaftar di Panama tenggelam di pelabuhan Hachinohe di Hachinohe, Jepang utara, 12 Agustus 2021. Sebuah kapal terdaftar Panama kandas di pelabuhan Jepang utara dan mengalami bocor minyak, tetapi tidak ada korban luka. Courtesy 2nd Regional Coast Guard Headquarters - Japan Coast Guard/Handout via REUTERS

Kapal kargo Crimson Polaris yang mengangkut 39.910 ton potongan kayu tersebut kandas pada Rabu saat masih di area Pelabuhan Hachinohe, Aomori, Jepang sebelah utara. Kapal awalnya berusaha melepaskan diri, tapi malah mengalami retak. Retakan semakin lebar hingga akhirnya menyebabkan kapal besar itu terbelah dua pada Kamis paginya.

3. Tim Mahasiswa Unpad Bikin Portal Geofisika Berbasis Google Earth

Mahasiswa Program Studi Geofisika Universitas Padjadjaran (Unpad) mengembangkan lima perangkat lunak (software) berbasis portal web. Tujuannya, mendukung pembelajaran dan penelitian mengenai penginderaan jauh serta mengukur parameter sifat fisis batuan.

Ketua Program Studi Geofisika Unpad, Irwan Ary Dharmawan, mengatakan, pengembangan perangkat lunak itu untuk memudahkan pengguna ketika mengakses beragam data di bidang penginderaan jauh maupun pengukuran sifat fisis batuan. Penginderaan jauh, kata Irwan, merupakan metode paling murah dalam melakukan pemetaan bumi. Pemetaan dilakukan melalui citra dari data satelit.

Indraja Buana, satu dari lima software buatan tim mahasiswa Geofosika Unpad untuk melihat potensi Bumi dari jarak jauh atau penginderaan jauh. (Dok.Unpad)

Selama ini, Irwan menjelaskan, untuk mengakses citra satelit yang disajikan seperti di Google Earth Engine, pengguna masih harus menggunakan bahasa program. Nah, yang dilakukan mahasiswanya adalah membuat portal sendiri, "di mana data bisa diakses siapapun tanpa memiliki pengetahuan mengenai bahasa pemrograman,” kata Irwan di laman Unpad, Jumat 13 Agustus 2021.