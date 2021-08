Studi: Penyintas dan Penerima Vaksin Covid-19 Punya Antibodi Identik

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti di Vanderbilt University Medical Center (VUMC), Amerika Serikat, menemukan bahwa orang yang pulih dari Covid-19 dan penerima vaksin Covid-19 menghasilkan klon atau kelompok identik dari sel darah putih penghasil antibodi. Temuan ini menyoroti tekanan yang mendorong munculnya varian SARS-CoV-2 yang berpotensi lolos dari antibodi alami dan yang diinduksi oleh vaksinasi.

Studi tersebut dilakukan oleh James Crowe, Direktur Vanderbilt Vaccine Center, bersama dengan seorang mahasiswa pascasarjana di laboratorium Crowe, Elaine Chen, dan diterbitkan di jurnal Cell Report pada Minggu, 15 Agustus 2021.

Menurut Crowe, temuannya dapat membantu para ilmuwan merancang vaksin dan terapi antibodi yang lebih efektif terhadap varian yang lebih luas. "Kami terkejut menemukan bahwa ada begitu banyak antibodi yang sama di antara individu setelah infeksi SARS-CoV-2, tapi itu pertanda baik," ujar dia seperti dikutip Medical Xpress, Minggu.

Antibodi adalah protein yang diproduksi oleh sel darah putih khusus yang disebut limfosit B, atau sel B. Ketika virus mengikat permukaan sel B, ia merangsang sel untuk membelah dan matang menjadi klon sel yang identik.

ADVERTISEMENT

Sel B matang, yang disebut sel plasma, mengeluarkan jutaan antibodi ke dalam aliran darah dan sistem limfatik. Beberapa di antaranya menempel pada virus dan mencegahnya menginfeksi sel targetnya.

Para peneliti mengidentifikasi 27 klonotipe publik, klon antibodi yang serupa secara genetik, yang dimiliki oleh orang yang selamat dari Covid-19 dan oleh orang yang tidak terinfeksi, tapi telah divaksinasi. Sebagian besar klonotipe publik dibentuk terhadap bagian dari "spike" permukaan virus atau protein S yang menempel pada reseptor spesifik di permukaan sel, seperti di paru-paru dan jaringan lain.

“Bagian protein S ini bervariasi, artinya dapat berubah, atau bermutasi, dengan cara yang membuat virus hampir tidak terlihat oleh antibodi yang beredar,” tertulis dalam penelitian tersebut.

Jika banyak orang secara mandiri membuat antibodi yang sama terhadap bagian variabel dari protein S, ini dapat memberikan tekanan selektif untuk bermutasi. Para ilmuwan percaya inilah yang menyebabkan varian Delta SARS-CoV-2, yang lebih menular daripada jenis virus asli, dan jauh lebih menular dari orang ke orang.

Dalam studi ini, para peneliti untuk pertama kalinya menemukan dua klonotipe publik yang mengenali bagian lain dari protein S yang menyatu dengan membran sel. Setelah fusi terjadi, SARS-CoV-2 memasuki sel targetnya, di mana ia membajak mesin genetik sel untuk menyalin dirinya sendiri.

Antibodi penetralisir yang mengikat bagian protein S yang terkonservasi menarik karena bagian protein ini cenderung tidak bermutasi. Varian SARS-CoV-2 mungkin lebih kecil untuk menghindari vaksin dan terapi antibodi yang tidak dapat diubah menjadi sasaran.

Sementara untuk vaksin, Crowe dan timnya mengidentifikasi orang yang menggunakan materi genetik, mRNA, yang mengkodekan protein virus untuk mendapatkan respons imun. Sebagian besar bersifat protektif terhadap varian Delta yang sekarang menyapu populasi yang tidak divaksinasi di seluruh dunia.

Namun para ilmuwan khawatir varian lain mungkin muncul, yang lebih mematikan dan menular—bahkan di antara mereka yang sudah divaksinasi. “Sangat menggembirakan menemukan bahwa vaksin mRNA juga menginduksi klon itu, yang sebagian menjelaskan mengapa antibodi ini bekerja dengan sangat baik pada banyak orang,” kata Crowe.

Penelitian ini dilakukan bekerja sama dengan rekan-rekan di Washington University School of Medicine di St. Louis, FUniversity of Arizona College of Medicine, dan Integral Molecular Inc. di Philadelphia.

MEDICAL XPRESS | CELL REPORT

Baca:

BOR Rumah Sakit Covid-19 Yogya 50 Persen, Penambahan Kasus 933