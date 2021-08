Otak-atik Foto Wajah dan Nyanyi Seperti Artis dengan Aplikasi Reface App

TEMPO.CO, Jakarta - Aplikasi Reface App kembali digunakan banyak orang. Sebelumnya aplikasi edit foto ini sudah digunakan sejak 2020 lalu. Aplikasi buatan NEOCORTEXT, Inc yang dirilis pertama kali pada 23 Desember 2019 di Play Store ini sudah diunggah lebih dari 100 juta pengguna di aplikasi play store. Semenjak diperbaharui pada 10 Agustus 2021 lalu, aplikasi ini sudah mendapatkan rating 4,6 dari pengguna.

Untuk mendownload aplikasi ini via android, pengguna dapat mengunjungi aplikasi Play Store yang terdapat di smartphone. Setelah itu, ketik keyword “Reface App” dan Anda akan direkomendasikan sebuah aplikasi senama. Namun, pilihlah aplikasi yang buatan NEOCORTEXT, Inc dan tab aplikasinya. Setelah langkah tersebut sudah dilakukan, pengguna tinggal menginstal aplikasi hingga proses download selesai.

Sedangkan untuk pengguna aplikasi iOS, dapat mendownload aplikasi ini dengan cara membuka aplikasi App Store yang terdapat dalam smartphone. Lalu, Setelah masuk ketiklah pada kolom pencarian “Reface App” dan ambil aplikasi buatan NEOCORTEXT, Inc. Kemudian, klik instal dan tunggu hingga download selesai untuk menggunakan aplikasi tersebut.

Setelah selesai diunggah, aplikasi ini siap untuk digunakan. Cara menggunakan aplikasi ini yaitu, buka aplikasi Reface App dan klik “Get Started” untuk memulai aplikasi. Langkah berikutnya yaitu, pengguna dapat memilih foto yang akan diedit di aplikasi ini. Lebih lanjut, pengguna dapat memilih potongan video yang ingin diubah menjadi wajah yang diinginkan. Langkah terakhir yaitu, menekan “Refacing” dan secara otomatis video akan muncul pada galeri jika sudah selesai.

Selain memasukkan foto kedalam video, aplikasi ini juga bisa melakukan ubah foto penggunanya menyerupai artis atau idola sang pengguna. Selain itu, pengguna dapat merubah wajahnya menjadi kartun. Fitur ini bernama swap face di Reface App dengan melakukan cara seperti diatas.

Sedangkan untuk membuat foto diam menjadi bergerak, pengguna dapat melakukan langkah pertama dengan memilih fitur “Animate All the Face In One Pic” dan “Try Now” untuk mencobanya. Selanjutnya, pengguna akan diminta untuk memilih sebuah foto yang nantinya akan dibuat menjadi video bergerak.

Setelah memilih foto, tunggu sejenak hingga proses “Analyzing for Face” dari Reface App ini dapat diselesaikan. Kemudian pengguna dapat memilih opsi animation dan pilihlah audio yang akan digunakan untuk foto tersebut. Aplikasi ini nantinya akan melakukan editing secara otomatis. Jika sudah selesai akan muncul tombol “Download” untuk menyimpan video ke dalam galeri.

Aplikasi Reface App ini dapat diunggah secara gratis, di mana pengguna dapat memakainya secara gratis, namun terbatas. Hasil foto bernyanyi untuk pengguna gratis akan disematkan watermark. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan pengalaman yang menarik dalam menggunakan aplikasi ini harus berlangganan terlebih dahulu.

