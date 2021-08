Afghanistan Punya Logam Langka Berbahaya Senilai Rp 43.000 T, Digarap Cina?

TEMPO.CO, Jakarta - Seorang analis mengatakan kepada CNBC bahwa Afghanistan diperkirakan memiliki triliunan dolar logam tanah jarang, dan negara-negara seperti Cina, yang mungkin ingin masuk ke negara itu, harus mengikuti persyaratan internasional.

Shamaila Khan, direktur utang pasar negara berkembang di AllianceBernstein, mengatakan Taliban telah muncul dan memiliki sumber daya dengan proposisi yang sangat berbahaya bagi dunia. “Dengan mineral di Afghanistan yang dapat dieksploitasi,” ujarnya sebagaimana dikutip CNBC, Selasa, 17 Agustus 2021.

Afghanistan jatuh ke tangan Taliban selama akhir pekan, setelah merebut ibukota Kabul serta Istana Kepresidenan. Setelah keputusan Presiden Joe Biden pada bulan April untuk menarik pasukan AS dari Afghanistan, Taliban membuat kemajuan yang menakjubkan di medan perang dan hampir seluruh negara sekarang berada di bawah kendalinya.

“Komunitas internasional harus menekan Cina, misalnya, jika ingin bersekutu dengan Taliban,” tambah Khan.

ADVERTISEMENT

Mineral dan logam tanah jarang di Afghanistan diperkirakan bernilai antara US$ 1 triliun-3 triliun pada tahun 2020, menurut sebuah laporan di majalah berita The Diplomat, mengutip Ahmad Shah Katawazai, mantan diplomat di Kedutaan Besar Afghanistan di Washington DC. Sebuah laporan oleh American organisasi berita The Hill awal tahun ini menempatkan nilainya sekitar US$3 triliun.

“Ini harus menjadi inisiatif internasional untuk memastikan bahwa jika ada negara yang setuju untuk mengeksploitasi mineralnya atas nama Taliban, hanya melakukannya di bawah kondisi kemanusiaan yang ketat di mana hak asasi manusia dan hak-hak perempuan dipertahankan dalam situasi tersebut,” Khan mengatakan kepada CNBC "Squawk Box Asia" pada hari Selasa.

Reuters menulis bahwa perkiraan nilai US$ 3 triliun itu dibuat menjelang akhir siklus super komoditas terakhir pada tahun 2010 dan bisa lebih bernilai sekarang, setelah pemulihan ekonomi global dari guncangan virus corona yang membuat harga untuk segala sesuatu mulai dari tembaga hingga lithium melonjak tahun ini.

Afghanistan kaya akan sumber daya seperti tembaga, emas, minyak, gas alam, uranium, bauksit, batu bara, bijih besi, tanah jarang, litium, kromium, timah, seng, batu permata, bedak, belerang, travertin, gipsum, dan marmer.

CNBC | REUTERS

Baca:

Kekuatan Militer Afghanistan vs Taliban: Personil, Teknologi Senjata