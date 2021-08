Nintendo Game & Watch Sangat Langka Laku Dijual Seharga Rp 131 Juta

TEMPO.CO, Jakarta - Dalam beberapa minggu terakhir satu demi satu game retro Nintendo memecahkan rekor video game termahal yang dijual atau dilelang. Pada awal Juli salinan The Legend of Zelda dijual seharga US$ 870 ribu (Rp 12,6 miliar), beberapa hari kemudian Super Mario 64 klasik yang masih tersegel terjual seharga US$ 1,56 juta (Rp 22,6 miliar) di rumah lelang di Heritage Auctions.

Kini koleksi Nintendo lainnya telah mencetak rekor penjualan, tapi yang ini sedikit berbeda. Kali ini dari segi perangkatnya, Nintendo Game & Watch edisi khusus, yang terjual seharga US$ 9.100 (Rp 131 juta). Informasi tersebut diunggah oleh akun Twitter bernama Beforemario—yang kerap memberikan informasigame lawas—bersama tiga gambar mengenai konsol tersebut.

“Edisi yang sangat langka, karena belum pernah terlihat untuk dijual. Dibuat pada tahun 1982 atas permintaan penciptanya Gunpei Yokoi untuk merayakan tonggak penjualan 20 juta game,” cuit Beforemario, 21 Agustus 2021, sambil menambahkan bahwa game itu terjual di situs Yahoo Jepang.

Bagian atas konsol ini terdapat gambar karikatur tiga orang yang dikabarkan memiliki peran kuci di Nintendo. Mereka adalah Yokoi-san, Momose-san dan Ishida-san. Desain gambarnya dibuat oleh Kano-san (desainer yang memiliki peran kunci dalam tim Game & Watch).

Yokoi-san adalah kepala Nintendo R&D1, Momose-san adalah kepala perusahaan yang memasok pelat muka logam ke Nintendo. Namun, tidak diketahui apa peran Ishida-san, tapi anggap saja dia mewakili partner kunci lainnya.

Selain itu, tidak diketahui ada berapa unit perangkat itu saat diproduksi, tapi menurut Beforemario, unit tersebut sangat langka. “Tentang Game & Watch ini, ya sangat jarang. Ini barang tingkat museum,” kata Beforemario

John Hardie, direktur National Videogame Museum di Fresco, Texas, Amerika Serikat, menebak kemungkinan perangkat itu diproduksi lebih dari tiga unit. “Satu untuk masing-masing individu yang ada di gambar, tetapi sekali lagi ini hanya tebakan,” ujar Hardie kepada Ars Technica.

