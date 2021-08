9 Tahun Lewat, Kepergian Neil Armstrong Manusia Pertama Menjejak Bulan

TEMPO.CO, Jakarta - Pada 25 Agustus, 9 tahun lalu, Neil Armstrong yang dikenal sebagai astronot Amerika Serikat yang pertama kali menjejakkan kakinya di permukaan bulan meninggal dunia. Neil Armstrong mendarat di bulan dalam misi Apollo 11 bersama dua rekan astronot lainnya Michael Collins dan Edwin "Buzz" Aldrin.

Astronot yang memiliki nama lengkap Neil Alden Armstrong ini lahir pada 5 Agustus 1930 di Wapakoneta, Ohio, Amerika Serikat. Ia anak pertama dari pasangan Viola Louise Engel dan Stephen Koenig Armstrong.

Semasa kecil, Neil Armstrong memang sudah menyukai pesawat dan dunia penerbangan sejak orangtuanya mengajaknya mengunjungi sebuah pameran penebangan. Kecintaannya terhadap dunia kedirgantaraan semakin besar saat dirinya berusia enam tahun.

Sepuluh tahun berselang, tepat ketika hari ulang tahunnya yang ke-16, Armstrong menerima sertifikat sebagai siswa sekolah penerbangan. Armstrong sudah mulai menerbangkan pesawat secara solo bahkan sebelum ia memiliki surat izin mengemudikan pada 1947.

Kemudian, Neil Armstrong melanjutkan pendidikannya di Universitas Purdue, West Lafauette, Indiana dengan beasiswa dari Angkatan Laut AS dan mempelajari teknik penerbangan (aeronautical engineering) hingga lulus pada 1955. Setelah itu, Neil Amstrong langsung direkrut oleh National Advisory Committee for Aeronautics atau NACA, cikal bakal NASA (National Aeronautics and Space Administration).

Selama berada di NACA, Neil Armstrong bertugas sebagai pilot uji coba dan telah menguji hingga 200 model pesawat terbang berkecepatan tinggi, termasuk X-15 yang mampu menempuh kecepatan hingga lebih dari 6.000 kilometer per jam.

Lalu, pada 1962 Neil Armstrong resmi bergabung dalam program luar angkasa dan menjadi astronot. Dia ditugaskan dalam misi luar angkasa Gemini 8 sebagai pilot komando. Misi Gemini 8 adalah melakukan uji coba manuver pengaitan dua kendaraan di luar angkasa. Pada 16 Maret 1966, misi Gemini 8 berhasil mencapai misinya meski sempat mengalami kendala teknis. Hasil misi Gemini 8 ini turut berperan besar dalam kesuksesan Apollo 11 ke bulan yang diberangkatkan pada tahun 1969.

Tepat pada 16 Juli 1969, misi Apollo 11 yang berupa pendaratan pesawat luar angkasa berawak pertama ke bulan berhasil diluncurkan dengan membawa tiga orang astronot, yakni Neil Armstrong, Edwin "Buzz" Aldrin, dan Michael Collins. Empat hari kemudian, misi luar angkasa Apollo 11 sukses mendaratkan pesawatnya di bulan dengan membawa Armstrong dan Aldrin, sementara Collins menunggu di modul komando yang mengorbit bulan.

Setelah berhasil mendarat di permukaan bulan, Neil Armstrong sebagai pilot mendapat kehormatan untuk melangkah keluar dan menjejakkan kakinya untuk pertama kali di bulan, kemudian disusul Aldrin. Keduanya berada di bulan selama sekitar 2,5 jam, menempatkan instrumen ilmiah dan mengumpulkan sampel permukaan bulan, setelah itu mereka mengambil banyak foto di area sekitar permukaan bulan.

PRIMANDA ANDI AKBAR

