Rayakan 100 Juta Penguna, Realme Tebar Give Away 100 Juta Dolar

TEMPO.CO, Jakarta - Realme menggelar Fan Festival merayakan capaian 100 juta pengguna smartphone merek itu secara global. Gelaran yang mengangkat tema “How There be You” itu, menghadirkan give away dengan total US$ 100 juta (Rp 1,4 miliar).

Dalam wawancara virtual eksklusif bersama Tempo.co, Marketing Director Realme Indonesia, Palson Yi, menjelaskan, give away tersebut hadir secara global. Di Indonesia, Realme bekerja sama dengan satu e-commerce dengan cara membagi-bagikan potongan harga.

“Jadi ada potongan Rp 100 ribu untuk setiap pembelian produk Realme, seperti smart TV dan Realme Book,” ujar dia, Selasa, 24 Agustus 2021.

Dalam rangkaian perayaan yang sama, Realme juga merilis berbagai macam produk baru seperti smartphone model GT Master Edition. Serta produk AIoT yakni smart TV dan laptop Realme Book yang termasuk dalam kategori paling baru di Realme.

“Realme Book, bukan yang entry level, tapi kita berani ke level yang spesifikasi tinggi. Ini yang dibutuhkan pengguna di Indonesia,” katanya.

Palson Yi juga menambahkan bahwa melalui Realme Fan Festival, pihaknya ingin menyampaikan bahwa pencapaian 100 juta pengguna itu bukan akhir dari cerita mereknya, tapi menjadi awal perjalanan. Realme, kata dia, memiliki ambisi untuk menggapai target market di berbagai negara di dunia.

“Kami akan terus memberikan produk yang memenuhi semua kebutuhan anak muda, yang cocok dengan masyarakat Indonesia,” tutur dia.

Saat ini, di antara 100 juta pengguna global, Realme meraih 11 juta di antaranya di Indonesia. Palson mengungkap sasaran pasar Realme adalah orang muda yang haus teknologi ataupun fitur-fitur yang terbaru. Realme, kata Palson, menawarkan memenuhi kebutuhan itu lewat unit dengan harga yang lebih terjangkau.

Palson mengatakan, dominasi orang muda dalam tim di Realme memudahkan perusahaan mengenali kebutuhan dan membidik pasar orang muda tersebut. Sedangkan harga yang lebih terjangkau untuk fitur teknologi terbaru di antaranya dilakukan Realme dengan menjalin hubungan khusus dengan pabrikan chip.

Itu sebabnya, menurut Palson, unit seri terbaru Realme kerap menjadi yang terbaru pula dalam penggunaan chip terkini--sebelum kemudian diikuti digunakan di merek smartphone lain.

