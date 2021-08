16 Aplikasi Android Dilaporkan Mengandung Virus Joker, Cek Segera HP Anda!

TEMPO.CO, Jakarta - Virus Joker dilaporkan telah menyusupi setidaknya delapan aplikasi Android dari Google Playstore pada pertengahan tahun ini. Temuan Quick Heal Security Labs tersebut langsung direspons Google dan segera menghapus aplikasi malware tersebut. Namun virus yang terus menghantui pengguna Android sejak 2017 ini tak berhenti begitu saja, bahkan baru-baru ini perusahaan keamanan siber Zscaler mengumumkan 16 aplikasi lain juga terdeteksi mengandung virus Joker.

Virus Joker sendiri merupakan virus yang paling ditakuti karena dapat membobol rekening korban atau membuatnya berlangganan dengan aplikasi premium tanpa sepengetahuan mereka. Semenjak kemunculannya pada 2017 hingga sekarang, setidaknya Google telah memindai dan menghapus sebanyak 1.700 aplikasi Android yang disusupi virus tersebut. Pada September 2020 lalu, virus Joker juga ditemukan di 24 aplikasi Android, serta 8 aplikasi lain juga dilaporkan mengandung virus pada pertengahan tahun ini.

Aplikasi ini jelas berbahaya jika sampai terinstal di ponsel Anda, karena mereka dapat bekerja secara senyap dan membuat tabungan Anda ludes, tanpa sepengetahuan Anda. Virus Joker memang memiliki kemampuan meretas tagihan ponsel, kemudian mengotorisasi operasi tanpa persetujuan Anda. Korban akan mengetahuinya setelah menyadari ada yang tidak beres dengan rekening mereka. Jadi jika Anda tidak ingin hal ini terjadi pada Anda, sebaiknya jangan instal sembarangan aplikasi.

Peneliti dari perusahaan keamanan siber Quick Heal Security Lab, menjelaskan bahwa setelah virus ini menginfeksi smartphone, mereka dapat memanipulasi pesan teks, kontak, dan informasi lain yang digunakan untuk meretas rekening korban. Setelah itu nantinya korban tahu-tahu sudah berlangganan layanan berbayar, biasanya kelas Premium atau versi paling mahal, tanpa izin sebelumnya.

Dikutip dari laman truescoopnews.com, 16 aplikasi yang terdeteksi mengandung virus Joker yaitu All Good PDF Scanner, Blue Scanner, Care Message, Desire Translate, Direct Messenger, Hummingbird PDF Converter – Photo to PDF, Meticulous Scanner, Mint Leaf Message-Your Private Message, One Sentence Translator – Multifunctional Translator, Paper Doc Scanner, Part Message, Private SMS, Style Photo Collage, Talent Photo Editor – Blur focus, Tangram App Lock, dan Unique Keyboard – Fancy Fonts & Free Emoticons.

Segera cek daftar aplikasi di Android Anda dan pastikan aplikasi berbahaya di atas tidak terinstal di ponsel Anda. Meski aplikasi tersebut dihapus oleh Google, aplikasi yang terpasang belum tentu dapat dihapus secara otomatis oleh Google Play Protect.

HENDRIK KHOIRUL MUHID

