41 Persen Orang Amerika Percaya UFO Milik Alien

TEMPO.CO, Jakarta - Lebih dari dua perlima dari semua orang Amerika kini percaya bahwa beberapa unidentified flying object (UFO) adalah pesawat luar angkasa asing, naik secara signifikan dari 2019, menurut jajak pendapat yang baru diterbitkan.

Menurut jajak pendapat Gallup yang dilakukan antara 6-21 Juli, 41 persen orang sekarang percaya beberapa UFO 'melibatkan pesawat luar angkasa alien dari planet lain,' naik dari 33 persen pada 2019.

Sebaliknya, hanya setengah dari semua orang Amerika, turun dari 60 persen pada 2019, merasa skeptis, dan mengatakan penampakan yang tidak dapat dijelaskan ini dapat dijawab melalui aktivitas manusia atau fenomena alam. Mereka yang tidak memiliki pendapat naik sedikit menjadi sembilan persen pada tahun 2021, dibandingkan dengan tujuh persen pada tahun 2019.

“Dengan liputan berita utama tentang UFO dalam beberapa tahun terakhir, dan pemerintah menangani penampakan-penampakan dengan lebih serius, gagasan bahwa UFO bisa menjadi pesawat luar angkasa asing tampaknya tidak terlalu mengada-ada untuk Amerika seperti yang terjadi bahkan dua tahun lalu,” tulis Gallup dalam rilis yang dikutip Daily Mail 27 Agustus 2021.

ADVERTISEMENT

“Sementara itu, pemerintah tampaknya lebih fokus untuk menentukan apakah ancaman itu datang dari pemerintah asing daripada dari planet lain, dan setengah dari orang Amerika terus menganggap ada penjelasan berbasis Bumi untuk semua penampakan seperti itu.”

Gallup mensurvei 1.007 orang dewasa AS untuk survei sekitar dua minggu setelah Pentagon merilis laporannya yang sangat kontroversial tentang fenomena udara tak dikenal.

Memecah data lebih lanjut, lulusan perguruan tinggi - yang dulunya paling skeptis terhadap orang-orang yang percaya pada kehidupan di luar bumi - memilih ingin percaya. Sekarang, 37 persen lulusan perguruan tinggi percaya bahwa beberapa UFO adalah pesawat alien, naik dari 27 persen pada 2019.

Empat puluh sembilan persen responden dengan 'beberapa pendidikan perguruan tinggi' percaya benda-benda itu berasal dari dunia lain, naik dari 40 persen dua tahun lalu. Mereka yang tidak berpendidikan perguruan tinggi naik empat poin menjadi 39 persen, yang menurut Gallup 'bukan perubahan yang signifikan secara statistik.'

Pria menjadi lebih mungkin daripada wanita untuk percaya ada kehidupan di luar Bumi, dengan 44 persen pria percaya UFO adalah pesawat alien, naik dari 34 persen pada 2019. Tiga puluh delapan persen wanita sekarang percaya UFO berasal dari dunia lain, naik dari 33 persen pada 2019.

Di antara kelompok usia, usia 18-34 tahun dan 35-54 tahun adalah yang paling mungkin percaya bahwa Bumi telah dikunjungi oleh pesawat luar angkasa, sebesar 45 persen, naik 13 persen sejak 2019. Tiga puluh tujuh persen dari mereka yang berusia 55 tahun ke atas percaya bahwa benda-benda itu bersifat asing.

Sebuah survei serupa yang diterbitkan pada bulan Juli mengatakan dua pertiga dari semua orang Amerika percaya kehidupan di luar bumi ada, tetapi hampir 90 persen percaya bahwa mereka bukan ancaman.

Pada bulan Juni, Pentagon merilis laporannya tentang 'fenomena udara tak dikenal' (UAPs), namun tidak memberikan penjelasan untuk 140 dari 144 pengamatan sejak tahun 2004.

Laporan 25 Juni yang dideklasifikasi, yang berasal dari Kantor Direktur Intelijen Nasional, menambahkan bahwa laporan itu tidak memiliki data yang cukup untuk menentukan sifat benda terbang misterius. “Dalam 18 insiden, dijelaskan dalam 21 laporan, pengamat melaporkan pola pergerakan UAP yang tidak biasa atau karakteristik penerbangan,” bunyi laporan itu.

“Beberapa UAP tampaknya tetap diam di atas angin, bergerak melawan angin, bermanuver tiba-tiba, atau bergerak dengan kecepatan tinggi, tanpa alat penggerak yang terlihat. Dalam sejumlah kecil kasus, sistem pesawat militer memproses energi frekuensi radio (RF) yang terkait dengan penampakan UAP.”

“UAPTF menyimpan sejumlah kecil data yang muncul untuk menunjukkan UAP yang menunjukkan akselerasi atau tingkat manajemen tanda tangan. Analisis ketat tambahan diperlukan oleh beberapa tim atau kelompok ahli teknis untuk menentukan sifat dan validitas data ini. Kami sedang melakukan analisis lebih lanjut untuk menentukan apakah teknologi terobosan telah didemonstrasikan.'

Istilah UFO baru-baru ini digantikan oleh fenomena udara tak dikenal, terutama mengingat Pentagon AS mendeklasifikasi tiga video pada April 2020. Rekaman itu sebelumnya telah diakui sebagai nyata oleh Angkatan Laut, dan menangkap apa yang direkam pilot pada sensor video mereka selama penerbangan pelatihan pada tahun 2004 dan 2015.

Dua dari klip tersebut pertama kali diterbitkan pada tahun 2017 oleh New York Times dan yang ketiga oleh To The Stars Academy pada tahun 2018 - sebuah grup yang mengkhususkan diri pada fenomena yang tidak dapat dijelaskan dan didirikan oleh gitaris Blink-182 Tom DeLonge.

DAILY MAIL

Baca:

Militer Cina Lacak UFO dengan Teknologi Kecerdasan Buatan