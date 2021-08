Dibuka Beasiswa Sekolah di Amerika Bagi Siswa SMA, Cek Syaratnya

TEMPO.CO, Jakarta - Bina Antarbudaya membuka membuka Program Youth Exchange and Study (YES) untuk periode 2022/2023. Program YES merupakan program exchange yang difasilitasi oleh Bina Antarbudaya untuk siswa SMA atau sederajat. Pendaftaran dibuka pada tanggal 20 Agustus-11 September 2021.

Untuk mengikuti YES Program siswa SMA yang mendaftar harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan. Untuk mendaftar siswa saat ini berada pada kelas X dan XI dari SMA/SMK/MA atau Pesantren yang sederajat.

Untuk periode keberangkatan tahun 2022, calon peserta lahir antara tanggal 1 Januari 2005 -1 Agustus 2006. Tidak lebih dan tidak kurang dari kurun waktu tersebut.

Untuk mendaftar peserta juga harus memiliki nilai akademik yang baik, dibuktikan dengan nilai minimal untuk seluruh mata pelajaran minimal 80 dalam raport.

Selain memiliki nilai akademik yang baik, calon peserta diharapkan berprestasi dalam bidang akademik atau non-akademik dalam organisasi, kegiatan sekolah maupun luar. Khususnya dalam kurun lima tahun terakhir dengan surat keterangan atau sertifikat.

Untuk prestasi di luar sekolah minimal pada tingkat kota/kotamadya. Untuk kepengurusan OSIS/ MPK yang dapat mendaftar harus berada di tingkat kepengurusan inti, seperti ketua umum, wakil ketua umum, sekretaris umum, atau bendahara umum.

Untuk syarat selanjutnya, calon peserta merupakan warga negara Indonesia (WNI), dibuktikan dengan akta kelahiran. Saat mendaftar peserta juga harus tinggal dan bersekolah di Indonesia. Untuk selanjutnya bersedia kembali ke kelas yang ditinggalkan saat program sudah selesai.

Peserta juga tidak boleh memiliki paspor Amerika Serikat, tidak dilahirkan di AS. Juga kedua atau salah satu dari orangtua calon peserta bukan warga kewarganegaraan Amerika Serikat.

Bagi yang anggota keluarganya bekerja menjadi staf untuk Kedutaan Besar Amerika Serikat dan Yayasan Bina Antarbudaya tidak diperbolehkan untuk mengikuti program ini. Jika terdapat keluarga inti (orang tua, kakak, adik) yang pernah mengikuti program YES juga tidak dapat ikut.

Calon peserta harus sehat secara fisik, mental, dan spiritual. Program yang sudah berjalan sejak 2004 ini juga memberikan kesempatan bagi siswa yang memiliki kebutuhan khusus atau difabel untuk mengikuti seleksi.

Setelah seluruh persyaratan tersebut dipenuhi, calon peserta harus mendapat izin dari orang tua dan sekolah. Jika sudah diizinkan dan memenuhi kriteria jangan lewatkan kesempatan untuk belajar di Negeri Paman Sam dengan gratis dengan YES program.

TATA FERLIANA

