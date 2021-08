Tidak Ada Opsi Log Out, Begini Cara Menonaktifkan Sementara WhatsApp

TEMPO.CO, Jakarta - Berbeda dengan media sosial lain seperti Facebook, Instagram, Twitter maupun Telegram yang menyediakan fitur log out untuk menonaktifkan akun sementara waktu, di aplikasi WhatsApp pengguna tidak akan menemukan opsi tersebut.

Kelebihannya, ketika pengguna sudah login ke akun WhatsApp, maka akun tersebut tidak dapat digunakan oleh orang lain sehingga keamanan data dan privasi benar-benar terjaga. Bahkan WhatsApp juga membuat kebijakan, satu akun hanya dapat digunakan oleh satu aplikasi dan satu device saja.

Pengguna tidak bisa memilih opsi log out untuk menonaktifkan akun WhatsApp. Padahal ada kalanya pengguna WhatsApp kadang tidak begitu membutuhkan aplikasi ini atau ingin memiliki waktu luang dan tidak ingin diganggu dengan bentuk komunikasi apa pun dari media sosial. Lalu bagaimana cara menonaktifkan WhatsApp untuk sementara waktu?

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa pengguna tidak bisa log out dari akun WhatsApp kecuali menghapusnya, dan jelas ini bukan opsi yang akan dipilih oleh pengguna WhatsApp. Dilansir dari gadgetsnow.com, cara termudah untuk menonaktikan WhatsApp adalah dengan mengunduh aplikasi Firewall seperti Mobiwol atau NoRoot Firewall di Android.

Aplikasi Firewall ini memungkinkan pengguna menolak konektivitas internet ke aplikasi individual. Dengan demikian Anda dapat memilih aplikasi WhatsApp sebagai salah satu aplikasi yang tidak diizinkan mengakses internet, sehingga untuk sementara WhatsApp Anda tidak aktif. Anda akan terlihat offline meskipun Anda sedang mengaktifkan layanan internet.

Namun perlu digarisbawahi, sebagian besar aplikasi Firewall ini mengharuskan perangkat di-root terlebih dahulu. Kendati aplikasi Mobiwol dan NoRoot Firewall ini tidak mengharuskan ponsel Anda di-root, sangat tidak disarankan menggunakan aplikasi pihak ketiga seperti ini karena masalah privasi data.

Dilansir dari laman cashify.in, ada cara lain yang lebih praktis dan aman ketimbang menggunakan aplikasi pihak ketiga, yaitu menutup paksa aplikasi WhatsApp. Jika Anda memutuskan untuk tidak membuka WhatsApp dalam kurun waktu tertentu, misalnya selama liburan, sebaiknya pilih opsi “force close” yang dapat diakses dengan membuka pengaturan di ponsel kemudian pilih opsi aplikasi.

Di menu aplikasi, temukan aplikasi WhatsApp dan ketuk pilihan Paksa Berhenti. Setelah Anda menghentikan aplikasi WhatsApp, nantinya aplikasi tersebut tidak akan memungkinkan untuk berjalan di latar belakang. Karenanya, tidak akan ada skenario WhatsApp menggunakan data seluler Anda untuk mengakses pesan. Cara ini dapat berjalan jika Anda benar-benar tidak ingin membuka WhatsApp untuk sementara waktu, namun jika Anda membukanya, semuanya akan berjalan normal kembali.

Opsi lain yang bisa Anda pilih untuk menghindari WhatsApp sementara waktu tanpa harus menghapus aplikasinya adalah dengan tidak memberikan WhatsApp mengakses fitur notifikasi di ponsel. Buka pengaturan, pilih opsi aplikasi dan temukan aplikasi WhatsApp, setelah itu pada bagian menu notifikasi Anda dapat mengetuk untuk menonaktifkannya agar WhatsApp tidak dapat memberikan notifikasi kepada Anda.

Masih soal notifikasi, Anda juga dapat menghilangkan notifikasi melalui aplikasi WhatsApp, caranya buka WhatsApp, ketuk opsi titik tiga di kanan atas, pilih pengaturan. Setelah itu ketuk bagian notifikasi dan ketuk togel “OF” pada opsi Nada Percakapan atau Conservation Tone.

Dilansir dari Jurnalapps.co.id, seringnya setiap ponsel dilengkapi dengan fitur Jangan Ganggu atau Do Not Disturb. Jika Anda ingin menonaktifkan WhatsApp untuk sementara waktu dan tidak ingin menghapusnya, aktifkan saja fitur Do Not Disturb di ponsel Anda. Fitur ini bisa Anda atur aplikasi apa saja yang boleh memberikan notifikasi dan tidak, sehingga Anda tidak perlu terganggu oleh notifikasi dari aplikasi yang tidak Anda inginkan.

