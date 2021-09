Konvensi 5G Dunia 2021 Digelar di Beijing

TEMPO.CO, Beijing - Konvensi 5G Dunia (World 5G Convention) 2021 dibuka pada Selasa, 31 Agustus 2021, di Beijing, dengan lebih dari 1.500 pakar industri, cendekiawan, dan pengusaha dari 20 negara berpartisipasi secara online maupun offline.

Mengusung tema "5G+ By All For All" (5G+ Oleh Semua Untuk Semua), konvensi tersebut memusatkan perhatian pada upaya untuk bersama-sama membangun infrastruktur digital, mendorong kerja sama industri, serta memfasilitasi kerja sama internasional, kolaborasi rantai industri, dan inovasi di bidang 5G.

Acara yang berlangsung selama tiga hari ini mengadakan berbagai forum, pameran, serta kompetisi desain aplikasi berbasis 5G. Delapan dari 11 forum berfokus pada aplikasi 5G di bidang internet, pengurangan karbon, kesehatan, pendidikan, Olimpiade Musim Dingin 2022, dan media.

Konvensi 5G Dunia menjadi konferensi internasional pertama tingkat dunia di bidang 5G. Gelaran pertama acara ini digelar di Beijing pada 2019.

XINHUA | ANTARA

