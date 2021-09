Tipe Drone Amerika Serikta yang Banyak Digunakan di Dunia Militer

TEMPO.CO, Jakarta - Amerika Serikat (AS) kembali melancarakan serangannya ke Kabul, Afanistan pada Ahad 29 Agustus lalu. Serangan AS kali ini menggunakan drone yang menargetkan bom mobil bunuh diri diduga milik ISIS-K yang bertujuan menyerang bandara Kabul, kata para pejabat AS, ketika Amerika Serikat hampir selesai melakukan penarikan pasukan dari Afganistan.

Seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan serangan hari Ahad itu dilakukan oleh pesawat drone yang dikemudikan dari luar Afganistan, dan ledakan sekunder setelah serangan itu menunjukkan bahwa target telah membawa "sejumlah besar bahan peledak".

Istilah drone, atau dikenal sebagai Unmanned Aerial Vehicles (UAV) diambil dari lebah jantan yang ditandai dengan suara dengung tertentu. Suara ini cukup mendengung dan terkadang mengganggu. Ini bisa menjadi skenario serupa untuk drone awal tetapi drone modern telah berevolusi dan sifat utama yang menamakannya (dengung) hampir tidak terlihat sekarang. Inilah sebabnya mengapa industri lebih suka menyebutnya Kendaraan Udara Tak Berawak sekarang.

Minat untuk mengembangkan kendaraan udara tak berawak semakin dipicu selama Perang Dunia II ketika berbagai pihak menderita kerugian besar yang disebabkan oleh pesawat pengintai. Walaupun teknologi ini sedang dikembangkan selama bertahun-tahun, pertama kali drone benar-benar digunakan untuk observasi pada tahun 1973, selama Perang Vietnam.

Di dunia modern, UAV sangat digandrung, terutama di medan perang. Senjata ini sangat nyaman karena tidak perlu khawatir untuk menempatkan orang di belakang garis musuh, karena tidak ada yang akan berada di dalam pesawat jika perangkat tersebut hancur. Berdasarkan kanal military.com, berikut kami sajikan 3 jenis drone atau pesawat tanpa awak yang digunakan Amerika Serikat.

RQ-4 Global Hawk.

Pesawat pabrikan Northrop Grumman, Raytheon, L3 Comm ini banyak digunakan untuk Angkatan Udara dan Angkata Laut Amerika Serikat. Pesawat dengan mesin turbofan Rolls Royce-Amerika Utara F137-RR-100 ini memiliki kecepatan 310 knot.

Misi Global Hawk adalah untuk menyediakan spektrum yang luas dari kemampuan pengumpulan ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) untuk mendukung pasukan kombatan gabungan dalam operasi masa damai, kontingensi, dan masa perang di seluruh dunia.

QF-4 Aerial Target.

Pesawat ini digunakan untuk Angkatan Laut dan Angkatan Udara Amerika Serikat. Untuk sistemnya sendiri, QF-4 ini memiliki dua mesin turbojet General Electric dengan afterburner. Selain itu, pesawat ini kecepatan 1.600 mph dan jangkauannya mencapai 1.300 mil. QF-4 adalah pesawat yang dikendalikan dari jarak jauh, yang mensimulasikan manuver pesawat musuh. Target udara dapat diterbangkan dengan remote control atau dengan pilot keselamatan untuk memantau kinerjanya.

QF-4 diterbangkan tanpa awak ketika rudal ditembakkan ke arahnya, dan hanya di wilayah udara di atas air tertentu yang diizinkan untuk penerbangan tak berawak. Ketika diterbangkan tanpa awak, alat peledak ditempatkan di QF-4 untuk menghancurkan pesawat jika secara tidak sengaja menjadi tidak terkendali.

QF-4 juga dilengkapi untuk membawa penanggulangan elektronik dan inframerah untuk sepenuhnya mengevaluasi pesawat tempur dan senjata yang diterbangkan dan ditembakkan ke arahnya.

RQ-2A Pioneer.

Drone yang satu ini terlihat lebih kecil dari drone yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pesawat ini ditujukan untuk Angkatan Laut dan Korps Marinir Amerika Serikat. RQ-2A memiliki kecepatan 110 knot dan bisa terbang dengan ketinggian 15.000 kaki. RQ-2A merupakan salah satu drone pengintai tak berawak pertama Angkatan Laut AS yang memasuki armada. Awalnya dirancang bersama oleh perusahaan Israel AAI Corp. dan Israel Aircraft Industries.

Angkatan Laut mengadaptasi desain asli untuk operasi kapal yang dikerahkan dari kapal perang yang baru-baru ini diaktifkan kembali pada 1980-an. UAV atau drone militer ini kemudian diadopsi oleh Korps Marinir untuk operasi berbasis darat.

GERIN RIO PRANATA

