Pemerintah Rusia Buka Pendaftaran Beasiswa untuk Mahasiswa Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Rusia telah membuka pendaftaran beasiswa S-1 hingga S-3 bagi mahasiswa asing untuk tahun ajaran 2022/2023. Pendaftaran ini dibuka dari 1 September hingga 1 November 2021.

Setiap tahun, pemerintah Rusia biasa membuka pendaftaran program kuliah berbeasiswa untuk para mahasiswa asing. Jumlah kuota yang diberikan untuk pelajar Indonesia selama beberapa tahun terakhir sebanyak 161 orang.

Periode pendaftaran beasiswa pemerintah Rusia biasanya dibuka tiap Desember atau Januari, tetapi kali ini dimulai lebih cepat.

Dilansir dari Russia Beyond, Kamis, 2 September 2021, peminat bisa mendaftarkan diri melalui situs "Education in Russia". Langkah pertama yang harus dilakukan membuat akun dan melengkapi biodata serta mengisi formulir yang ada di laman ini.

Untuk memilih program studi, calon mahasiswa bisa melihatnya di kolom Direction of training. Pada bagian University List, masukkan enam universitas dan urutkan sesuai dengan skala prioritas. Lalu, pilih bahasa yang dikuasai dan tingkat kemahirannya pada bagian Language Proficiency. Pastikan pula memberikan centang pada opsi Need to study at the prepatory departement (faculty).

Semua jenjang pendidikan untuk mahasiswa asing akan didahului program bahasa Rusia di fakultas persiapan (podgotovitelby fakultet atau podfak) selama setahun. Lalu, isi prestasi pada kolom Olympiad atau Sport achievments. Jika memiliki prestasi dalam bidang seni, ilmiah, atau lainnya, tuliskan pada kolom Additional information on achievements in various fields.

Yang paling penting, jika hanya bersedia melanjutkan pendidikan di Rusia dengan beasiswa, pastikan tidak mencentang opsi "If I do not pass a competitive selection for a state scholarship, I may consider proposals of getting an education with paying fee". Jika memilih opsi ini maka tetap dianggap bersedia mendaftar ke salah satu universitas dengan pendanaan mandiri ketika dinyatakan tidak lolos seleksi beasiswa.

