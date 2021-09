LG Umumkan Teknologi Layar Lipat Sekeras Kaca dan Fleksibel Seperti Plastik

TEMPO.CO, Jakarta - LG Electronics mungkin telah menarik diri dari bisnis smartphone, tapi masih kuat di setiap divisi lainnya. Kini LG Chem mengumumkan telah mengembangkan bahan layar lipat baru yang membuat bagian layar sekeras kaca, tapi tetap fleksibel seperti plastik.

Chang Do Ki, VP and Division Leader of Advanced Materials, mengatakan teknologi tersebut dinamai Real Folding Window. “Ini adalah langkah menuju penyelesaian masalah yang ditemukan pelanggan pada perangkat lipat saat ini, yaitu lipatan dan daya tahan,” ujar dia, seperti dikutip GSM Arena, Selasa, 7 September 2021

Teknologi yang digunakan pada layar itu mampu meningkatkan daya tahan dan kekuatan panel yang dapat dilipat. Bahan pelapis yang dikembangkan secara khusus diterapkan pada film PET transparan (resin polimer termoplastik).

Dengan hanya beberapa mikrometer bahan baru di kedua sisi lembaran, dapat membuat panel tahan panas seperti plastik tipis yang akan memberikan daya tahan yang lebih baik. “Teknologi baru akan muncul pertama kali di ponsel dan akan diikuti dengan laptop dan tablet nanti,” tutur Do Ki.

Selain itu, LG Chem mengklaim bahwa panel itu dapat menahan 200.000 kali lipatan dan memungkinkan tampilan bebas kusut. Selain itu, material baru itu akan memungkinkan layar dilipat ke dalam dan ke luar.

Saat ini, baru beberapa merek saja yang meluncurkan ponsel dengan layar yang bisa dilipat. Yang paling gencar adalah Samsung dengan Galaxy Z Fold3 dan Galaxy Z Flip3 yang terbaru, dari merek Cina ada Huawei Mate X2, dan Xiaomi Mi Mix Fold.

GSM ARENA | GIZMOCHINA | LG CHEM

Baca:

LG Pastikan Jual Produk Apple di 400 Tokonya Agustus