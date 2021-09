Datang ke Surabaya, Prabowo Kunjungi Unair dan ITS, Ada Agenda Apa?

TEMPO.CO, Jakarta - Datang ke Surabaya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berkunjung ke dua perguruan Tinggi di Surabaya, Universitas Airlangga Unair dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember ITS.

Kunjungan Menhan Prabowo ke UNAIR berlangsung pada Senin, 6 September lalu. Dalam pertemuan tersebut Rektor UNAIR, MohammadNasihmengungkapkan alasan di balik kunjungan Prabowo ke kampus tersebut.

Nasih mengatakan kedatangan Prabowo ke Unair bukanlah hal yang mengejutkan, lantaran Kementerian Pertahanan dan UNAIR sebelumnya telah bekerjasama di bidang pendidikan, katanya seperti yang dikutip dari news.unair.ac.id.

Hal tersebut dijabarkan oleh Mohammad Nasih bahwa hampir tiap tahun ada perwakilan Menhan yakni dokter spesialis kuliah di UNAIR tiap tahun efektif. Kerjasama ini juga berlanjut hingga riset dan potensi kerja sama yang lain.

Pada kegiatan pertemuan yang berlangsung di Aula Amerta Kantor Manajemen UNAIR. Ia menyampaikan UNAIR bakal siap berkontribusi sesuai kapasitas yang UNAIR miliki.

Pertemuan resmi tersebut membahas kerja sama Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Tak hanya itu, kunjungan hingga pelaksanaan MoU juga dilakukan pada Institut Sepuluh Nopember (ITS), di Gedung Rektorat ITS. Rektor ITS Mochamad Ashari mengatakan bahwa kerjasama dengan Menhan bakal diperluas lagi.

ITS sendiri santer dengan berbagi inovasi yang mereka buat, diantara peluru frangible, i-nose c-19, CoFilm+, sepeda motor listrik Gesits, robot Raisa, Oxygen Concentrator ITS (Oxits), i-Boat, i-Car, dan lain sebagainya yang juga menjadi daya tarik Prabowo. .

Prabowo dalam kesempatan tersebut mengungkapkan bahwa pihaknya inginkan penggunaan berbagai inovasi diambil dari hasil karya anak bangsa, dan menurutnya hal tersebut penting.

"Banyak inovasi yang sangat penting bagi bangsa, TNI, dan rakyat dalam menghadapi pandemi ini yang dihasilkan oleh para anak bangsa sendiri" katanya seperti yang dikutip dari its.ac.id.

Tak berhenti disitu, inovasi-inovasi yang ada di ITS bakal dipesan banyak sebab hal tersebut karya anak bangsa sendiri, ungakpnya pasca penandatanganan MoU.

Selain itu masib menurut Prabowo seperti yang dikutip dari news.unair.ac.id mengatakan bahwa sains dan teknologi sebagai pertahanan negara punya peran penting, sebab pertahanan menurutnya bukan dari sektor tunggal, namun multi sektor. Sehingga pikirnya mesti menggandeng universitas-universitas terbaik Indonesia dalam berkolaborasi.

