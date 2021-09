WhatsApp Akan Izinkan Sembunyikan Fitur Last Seen

TEMPO.CO, Jakarta - WhatsApp memiliki beberapa fitur unik yang membedakannya dengan aplikasi chatting lain. Salah satu fitur unik WhatsApp adalah fitur last seen. Dengan fitur terbaru, pengguna WhatsApp dapat mengetahui waktu terakhir pengguna WhatsApp lain membuka aplikasinya.

Namun, seiring berjalannya waktu, beberapa orang mulai terganggu dengan fitur tersebut. Beberapa orang menganggap bahwa fitur tersebut dapat mengganggu privasi pengguna WhatsApp. Karena itu, WhatsApp pun memperbolehkan penggunanya untuk mematikan fitur tersebut.

Pada umumnya, fitur last seen dapat dimatikan untuk semua kontak yang disimpan oleh pengguna WhatsApp. Namun, sebagaimana dilansir dari wabetainfo.com, pengguna WhatsApp dapat mematikan fitur last seen untuk beberapa kontak tertentu saja. Hal tersebut bertujuan untuk memberi kebebasan dan keleluasaan lebih kepada pengguna WhatsApp untuk mengamankan privasinya.

Dengan adanya fitur baru tersebut, pengguna WhatsApp dapat memilah-milah orang yang bisa melihat last seen-nya. Cara kerjanya bisa dibilang mirip dengan fitur menyembunyikan story WhatsApp. Pengguna WhatsApp boleh mengatur orang-orang atau kontak yang bisa dan tidak melihat aktivitasnya.

Adapun, hingga kini, fitur tersebut masih berada dalam tahap pengujian. Pengujian fitur baru tersebut dilakukan pada iOS. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa Android juga akan mendapat pembaruan yang sama.

Selain fitur last seen, WhatsApp juga akan melakukan perombakan besar terhadap fitur privasinya. WhatsApp berencana membuat fitur privasi yang fleksibel, tetapi tetap aman. Kini, beberapa fitur tersebut tengah memasuki tahap pengujian.

BANGKIT ADHI WIGUNA

Baca juga: Cara Mudah Mengetahui Kapan Seseorang Online di WhatsApp