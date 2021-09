Bocoran Smartphone Terbaru: Keluarga Infinix Zero X Pakai Chip Seragam

TEMPO.CO, Jakarta - Smartphone seri Infinix Zero X baru akan diumumkan pada 13 September 2021, namun beberapa spesifikasi kuncinya sudah terungkap. Gara-garanya, tiga daftar yang muncul di Google Play Console. Ketiganya memberi bocoran awal ketiga model Zero X Neo, Zero X pro dan model vanilla alias standarnya Zero X.

Berdasarkan daftar yang muncul itu, seluruh model atau varian Infinix Zero X akan berbagi SoC yang sama: MediaTek Helio G90T dengan RAM 8GB di semua model. Belum diketahui versi konfigurasi memori yang akan ditawarkan.

Untuk layar, terungkap pula spesifikasi ukuran resolusi 1080 x 2400px untuk Zero X Pro dan vanilla Zero X. Sedang model Neo memiliki resolusi layar sedikit lebih tinggi, 1080 x 2460px. Dan, seperti yang pernah dibocorkan beberapa kalangan sebelumnya, keluarga Infinix Zero X mengadopsi desain kamera punch-hole di bagian depan.

Hanya itu saja yang terungkap. Namun rumor yang lainnya pernah menyebut misalnya penggunaan layar HRR OLED dengan teknologi pembaca sidik jari bawah layar, juga baterai kapasitas 5.000 mAh.

Rumor juga sudah bermunculan untuk spesifikasi smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra yang diharapkan baru akan datang Januari 2022. Rumor terutama tentang komposisi kameranya. Beberapa menyebutnya akan datang dengan setelan seperti Galaxy S21 Ultra, tapi yang lain mengatakan akan ada penggunaan sensor kamera baru 200 MP produksi Samsung.

Menurut pembocor Ice Universe, kemungkinannya adalah yang pertama namun dengan peningkatan spesifikasi pada dua kamera telephoto. Model smartphone yang terbaru disebutkan akan menggunakan dua sensor 12 MP dengan 1,22 µm piksel, bandingkan dengan dua sensor 10 MP dengan ukuran piksel yang sama pada Galaxy S21 Ultra. Kedua kamera telephoto di Galaxy S22 Ultra akan juga memiliki fitur Optical Image Stabilization (OIS).

