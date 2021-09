Sebelum Menjual atau Menukar Ponsel Android Lama, Wajib Lakukan Hal Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Saat ini ada beberapa ponsel baru yang sudah atau akan dirilis dengan desain menarik seperti Samsung Galaxy Z Fold3 dan Galaxy Z Flip3, atau merek ponsel Android lainnya. Hadirnya ponsel baru itu tentu menarik pengguna untuk meningkatkan dan memperbarui perangkatnya.

Namun, untuk memiliki ponsel baru itu, tentu Anda tidak perlu mengeluarkan banyak, karena Anda bisa menjual perangkat lawas Anda, dan ini adalah cara yang cerdas. Jika Anda memiliki model lama dan siap untuk memperbarui perangkat, berikut adalah beberapa langkah yang harus diambil agar perangkat Anda siap dijual atau ditukar tambah dengan yang baru:

Pemeriksaan ponsel

Jika perangkat lama dalam kondisi baik, Anda tidak akan kesulitan menemukan pemilik baru. Bahkan jika ponsel Anda tidak dalam kondisi terbaik, Anda masih bisa mendapatkan sesuatu untuk perdagangan Anda. Pertimbangkan cacatnya, termasuk goresan, penyok, retakan, dan keanehan lain yang harus diketahui pemilik berikutnya, dan jujurlah.

Hapus akun ponsel

Ada tiga langkah yang terlibat dalam menghapus ponsel Android Anda dengan aman. Langkah-langkah ini dapat sedikit berbeda tergantung pada apakah Anda memiliki Samsung, Google Pixel, atau ponsel dari pabrikan lain.

Dari smartphone Samsung yang menjalankan Android 11, ada fitur yang dinamai Nonaktifkan Perlindungan Reset Pabrik. Ini mencegah ponsel Anda dihapus jika dicuri. Untuk menonaktifkannya, yang harus Anda lakukan adalah mematikan Kunci Layar Anda.

Pastikan Anda sudah mengatur Kunci Layar, arahkan ke “Pengaturan”, pilih “Kunci Layar”, ketuk “Jenis Kunci Layar”, dan pilih “Tidak Ada.”

Kemudian jika Anda ingin menghapus akun, cukup arahkan ke “Pengaturan”, lalu “Akun dan Cadangan”, pilih “Akun Terkelola” dan ketuk Akun yang terdaftar di sana. Kemudian ketuk "Hapus akun”, kebetulan, jika Anda belum mencadangkan ponsel baru-baru ini, Anda dapat membuka “Akun dan Pencadangan”, lalu “Cadangkan” untuk menyelesaikannya.

Serta mengatur ulang telepon ke pabrik, ini merupakan langkah mengembalikan ponsel ke setelan pabrik untuk menghapus semua data Anda sepenuhnya. Caranya cukup ke menu pengaturan utama, pilih “Manajemen Umum”, dan “Reset” untuk membawa Anda ke langkah terakhir. Pilih "Reset Data Pabrik."

Anda akan mendapatkan halaman peringatan yang mencantumkan data yang akan dihapus; semua akun yang masih Anda masuki; dan aplikasi mana yang akan dihapus. Jika siap, langsung saja ketuk "Reset”, Anda akan diminta untuk memasukkan kata sandi akun Samsung Anda.

Tukar-tambah ponsel

Saat menjual ponsel ke produsen atau operator, Anda mungkin akan ditawarkan dengan beberapa pilihan, salah satunya tukar-tambah atau program trade-in. Pada saat publikasi, Samsung mengatakan menawarkan kredit tukar tambah hingga US$ 750 (Rp 10,7 juta) untuk memiliki Galaxy Z Fold3 5G atau Z Flip3 5G.

Menariknya, penawaran Samsung cenderung relatif murah. Misalnya, Galaxy S9 yang berusia tiga tahun akan dihargai sebesar US$ 150 (Rp 2,1 juta), Galaxy Note 9 naik menjadi US$ 400 (Rp 5,7 juta) sama dengan Galaxy S10 Plus, sedangkan jika menjual Galaxy S20 5G Ultra, Anda bisa mendapatkan US $750 (Rp 10,7 juta).

Selain Samsung, Google juga menawarkan hingga US$ 600 (Rp 8,5 juta) untuk trade-in. Bagi yang memiliki Pixel 4 XL dengan penyimpanan 128 GB yang dalam kondisi berfungsi dan bebas retak ditawari US$ 170 (Rp 2,4 juta), sedang Pixel 4a 5G dengan 128 GB seharga US$ 190 (Rp 2,7 juta). Untuk Pixel 3 dengan penyimpanan 128 GB ditawarkan US$ 58 (Rp 830 ribu), dan Pixel biasa dengan 32 GB atau 128 GB bernilai US$ 25,01 (Rp 356 ribu).

