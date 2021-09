Ingin Mahir Gunakan Microsoft Excel? Kenali Rumus Excel Berikut ini

TEMPO.CO, Jakarta - Microsoft Excel merupakan salah satu software pengolah data yang paling populer. Popularitas tersebut tidak terlepas dari kemudahan yang ditawarkan Microsoft Excel dalam melakukan aktivitas pengolahan data. Selain mudah, Microsoft Excel juga sangat berguna di berbagai bidang.

Dilansir dari support.microsoft.com, Microsoft Excel mampu digunakan dalam berbagai rentang aktivitas, mulai dari mengolah data keuangan hingga menyusun rencana anggaran.

Dalam melakukan pengolahan data, pengguna Microsoft Excel harus memasukkan berbagai rumus terlebih dahulu. Microsoft Excel menyediakan banyak rumus yang bisa digunakan penggunanya untuk mengolah data. Jumlah rumus Microsoft Excel, sebagaimana dilansir dari pcworld.com, mencapai lebih dari 475 rumus.

Meskipun demikian, tidak semua rumus tersebut penting untuk digunakan. Dilansir dari interestingengineering.com, berikut adalah rumus Microsoft Excel yang paling sering digunakan:

SUM, COUNT, dan AVERAGE

Tiga rumus ini merupakan rumus yang paling umum digunakan di Microsoft Excel. Rumus SUM membantu pengguna Microsoft Excel untuk menjumlahkan beberapa nilai yang berada dalam beberapa sel sekaligus. Sementara itu, rumus COUNT menghitung jumlah sel dalam larik yang memiliki nilai angka di dalamnya. Kemudian, rumus AVERAGE membantu pengguna Microsoft Excel untuk mencari rata-rata dari seluruh bilangan yang ada dalam beberapa sel sekaligus.

IF

Rumus IF menjadi rumus yang paling berguna kedua setelah SUM, COUNT, dan AVERAGE. Sebab, rumus IF sangatlah fleksibel dalam berbagai proses pengolahan data sekaligus. Pengguna Microsoft Excel dapat memasukkan banyak logika sekaligus dalam rumus IF. Dilansir dari support.microsoft.com, secara garis besar, berikut adalah logika rumus IF:



=IF(Sesuatu adalah Benar, lakukanlah sesuatu, jika tidak lakukanlah hal lain)

Pengguna Microsoft Excel diberi kebebasan untuk memasukkan berbagai variabel sekaligus dalam rumus IF tersebut. Umumnya, rumus IF digunakan untuk mengecek dan membandingkan nilai satu data di sel tertentu dengan nilai di sel lain.

MAX dan MIN

Rumus MAX dan MIN membantu pengguna Microsoft Excel untuk mengetahui nilai maksimal atau minimal dari suatu kolom atau baris. Cara penggunaannya cukup mudah. Pengguna Microsoft Excel cukup memasukkan rumus tersebut di suatu sel yang disertai dengan range atau cakupan data satu sel ke sel yang lain, misal =MAX(A1:A10) atau =MIN(A1:A10). Rumus tersebut akan menghasilkan suatu nilai maksimal atau minimal dari suatu baris atau kolom.

BANGKIT ADHI WIGUNA

