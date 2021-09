Smarthome, Amazon Rilis Robot Alat Vakum Si Penjaga Bernama Astro

TEMPO.CO, Jakarta - Amazon memang gagal membuat smartphone yang layak, sehingga tidak dapat bersaing dengan Google dan Apple di wilayah mereka sendiri. Tapi, Amazon ingin mendominasi smart home yang unik, salah satunya robot bernama Astro yang baru dirilis.

Robot mungil ini bisa berkeliaran di sekitar rumah pemiliknya seperti penjaga kecil. Pada dasarnya ini adalah kamera Ring dan Echo Show yang dipasang pada robot alat vakum, dengan fitur pemetaan dan sensor-sensor. Kamera tersebut menggunakan lensa periskop untuk pandangan yang lebih baik dari sudut-sudut jauh dalam rumah.

Amazon telah menghabiskan bertahun-tahun untuk menyesuaikan para pelanggannya dengan gagasan bahwa kamera dan mikrofon yang merekam di ruangan intim adalah hal yang normal. Perusahaan besutan Jeff Bezos itu pun dinilai cukup baik dalam mengembangkan Astro.

“Astro dapat mengawasi hewan peliharaan, memeriksa apakah anak mengerjakan pekerjaan rumah mereka, dan mengawasi kejahatan mulai dari pembobolan hingga pelanggaran kecil di keluarga,” bunyi keterangan Amazon, seperti dikutip dari WASHINGTON POST, Selasa 28 September 2021.

Astro juga dapat ditempatkan di rumah orang tua untuk membantu pengasuhnya. Intinya adalah bahwa alat pengawasan dan kemampuan mengontrol rumah dan teknologi yang memungkinkan orang tersebut untuk hidup mandiri lebih lama.

Teknologi ini menimbulkan pertanyaan menarik tentang privasi dan persetujuan orang-orang yang diawasi. Untuk ini Astro memiliki fitur privasi seperti kemampuan pengguna untuk membatasi kamar yang diawasi.

Robot Astro merupakan perangkat keras yang cukup eksperimental dan dibanderol seharga US$ 1.000 (Rp 14,3 juta), dan akan naik menjadi US$ 1.449 (Rp 20,7 juta). Perangkat itu juga bisa terhubung dengan layanan Amazon terbaru disebut Alexa Together, dengan langganan senilai US$ 20 (Rp 285 ribu).

